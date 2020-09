Farid Ode contó que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida y pasó su cumpleaños rodeado de mucho amor.

“He pasado un cumpleaños lindo. Me fui a Cieneguilla con mis dos hijas y mi novia. Son 47 años bien cumplidos, todavía soy chibolo (risas)”, dijo ‘Fogatita’.

¿Todavía arrancas suspiros?

Sí, aunque esté un poco gordito, pero mi corazón tiene dueñas, primero están mis hijas, después mi novia, mi madre, mi familia y las fans ja,ja,ja.

¿Ya estás ‘plantado’?

Sí, ya estoy en una edad madura, no estoy para chiboladas ni tonterías... ya me ‘planté’ con mi novia porque si no me quedo soltero.

Te estarás portando bien.

Sí, no me queda otra ja,ja,ja...

También grabaste un TikTok con Mariella Zanetti.

Sí, Mariella fue a dejarme a mi hija a Cieneguilla y aprovechamos para grabarlo. La verdad, tenemos una relación bien chévere.