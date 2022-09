Farid Ode cumplió 49 años, el lunes pasado, y afirmó que todavía se siente como un chibolo y está en su mejor momento porque le va bien en el amor y el trabajo. Además, aseguró que su joven novia, Scarlet (23), se lleva muy bien con sus hijas.

“Me va superbién gracias a Dios. El lunes fue mi cumpleaños, cumplí 49 añartus bien vividos y me tomé un descanso para poder salir con mis hijas, con mi novia, pero todo bien dándole duro al trabajo y con salud que es lo más importante”, afirmó el popular ‘Fogatita’.

¿Sientes que estás en tu mejor momento?

De todas maneras. Estoy en mi mejor momento, soy un chibolo todavía y con todo el poder y la fuerza del mundo. Mi novia no es celosa, para mis fans siempre voy a seguir joven. Todavía no soy cincuentón, soy cuarentón por si acaso.

Pero ya no falta nada para las cinco décadas...

Falta bastante, como 365 días, así que todavía soy cuarentón. Pero me siento de 30 porque estoy volviendo nuevamente a entrenar porque quiero bajar de peso, he engordado mucho.

Además, le estás quitando el colágeno a tu novia que es jovencita.

Ya se lo exprimí todo. Estoy feliz y contento con ella, todo está muy bien.

Ya tienen más de un año juntos...

Sí, estamos muy contentos. Lo mejor de todo es que mi novia se lleva muy bien con mis hijas, de eso es lo que estoy más agradecido.

Farid Ode: “Tengo cuerpo de chibolo, pero la inteligencia de un anciano”

Farid Ode aseguró que no tiene nada que envidiar a los chibolos porque tiene una joven y bella mujer a su lado y él se mantiene en forma. Cuenta que el amor lo sorprendió y pasará las fiestas de fin de año trabajando.

“Mi pareja Scarlet tiene 22 años, y yo siempre me dedico a entrenar duro y parejo todos los días, trato de estar en forma. Imagínate tengo un restaurante, así que me cuido más para que no me miren como un sugar daddy”, afirmó.

Todavía tienes tu jale...

No tengo nada que envidiar a los chibolos porque yo tengo el mismo físico, pero lo mejor de todo es que tengo más experiencia. Tengo el cuerpo de un chibolo, la cara de un treintón y la inteligencia de un anciano.

Recuerdo que comentaste, al finalizar tu anterior relación, que querías pasar un tiempo solo.

Cuando pienso que no voy a conseguir a alguien o ya no quiero (enamorarme) pasan estas cosas. Aparte nunca le cierro las puertas al amor porque la vida es una y hay que disfrutarla.

