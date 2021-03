Farid Ode lamentó que se haya decretado el cierre de los restaurantes en la Semana Santa, y dijo que a pesar de la crisis por la pandemia su restaurante ‘La Fogatita Marina’, ubicado en Villa El Salvador, seguirá adelante.

“Uno trata de levantarse, pero lamentablemente es el segundo año consecutivo que nos cierran en Semana Santa, pero qué se va a hacer, no nos queda otra que acatar las normas”, señaló.

En Semana Santa es cuando tienen más clientes...

Sí, da cólera ver que no se puede trabajar cómo se debe, pero hay que seguir adelante nomás.

¿Esto te ha afectado económicamente?

Lógico, pero yo soy un luchador y saldré de esta situación, me da mucha pena por muchos compañeros que han cerrado sus cebicherías por este tema. Yo he seguido adelante porque siempre he sido una persona que ha sabido guardar ‘pan para mayo’. Seguiré trabajando y dándole con fuerza, ‘La Fogatita Marina’ sigue adelante. Como dicen, ‘no chorrea, pero gotea’.

Hablando de otro tema, tu hija Gamille cumplió 18 años.

Sí, las llevé (a sus dos hijas) a cenar a un restaurante.

Ya te gritan ‘suegro’...

No, todavía. Mi hija está mentalizada en sus estudios, pero la vida ya se encargará de eso.

Farid festejó la mayoría de edad de su hija Gamille

FARID CELOSO CON SU HIJA

Farid Ode, el popular ‘Fogatita’, contó que vive junto a su hija adolescente y reconoció que es celoso con ella.

“Mi hija está viviendo conmigo, es que estuvo casi un año con su mamá en la playa ya se vinieron a Lima, y su mamá decidió que esté conmigo unos meses y estamos los dos juntos”, afirmó.

Además, dijo que como todo papá es celoso, pero confía en su hija.

“Gamille, tiene buenas amistades y sabe cómo cuidarse”, declaró.

También, comentó que la su hija se ha convertido en toda una ‘influencer’.

“Sí, hay empresas que le dan canje o le pagan por la publicidad porque es ‘influencer’ y hasta me ayuda con los gastos”, dijo entre risas.

SE AMISTÓ CON MARIELLA

Después de varios años de protagonizar ‘dimes y diretes’, la actriz Mariella Zanetti contó que está llevando la ‘fiesta en paz’ con el padre de su hija, Farid Ode, con quien se animó a grabar un TikTok al lado de su engreída Gamille.

“Mientras que él (Farid) siga cumpliendo con mi ‘Gami’ y sus cosas, tendrá una amiga en mí. Ojo, no me pagó nada de los devengados pasados, pero actualmente me apoya más en la universidad de nuestra hija. No como debería, pero sí bastante y eso es bueno”, dijo Mariella Zanetti.