Farid Ode contó que el divorcio de su aún esposa Sandra Mathews va por buen camino, lo están haciendo de mutuo acuerdo ya que cada uno tiene su vida y es lo mejor para su pequeña hija.

“Justamente el lunes tuvimos la audiencia vía Zoom. Solamente faltan unos documentos que la Municipalidad nos ha pedido, ella firma, yo firmo y los llevamos a la Municipalidad, creo que esperamos un par de meses más y hay una segunda sentencia. Todo está encaminado”, dijo el popular ‘Fogatita’.

Después de tantos ‘tiras y aflojas’ se pusieron de acuerdo...

Eso es lo bueno, que lo estamos haciendo de mutuo acuerdo. Como debe ser porque somos dos personas adultas y siempre le dije a Sandra que lo mejor era divorciarnos porque ella tiene pareja, yo la mía. Llevar una relación de cordialidad, de padres que es lo más sano para nuestra hija.

Les costó años dar ese paso.

Creo que después de tantos años es lo mejor para que cada uno pueda rehacer su vida de la mejor manera, pero siempre con responsabilidad porque tenemos una hija que nos va a unir siempre como padres.

¿Estás nuevamente con pareja?

No le cierro las puertas al corazón, la vida es una sola y hay que vivirla. Yo le estoy dando nuevamente opción al amor y vamos a ver qué pasa. Creo que es muy rápido hablar sobre esta relación porque recién empieza, pero estoy contento y muy feliz.

Hablando de otro tema, extrañarás a tu hija Gamille quien está en Estados Unidos.

Tanto su mamá (Mariella Zanetti) como yo la extrañamos a morir, pero ella no nos extraña porque está en su mundo. Ella ha viajado años atrás en algunas oportunidades a Estados Unidos, pero ahora lo hace de grande.

¿Dónde está ella?

Ahorita está en Nueva York y la está pasando muy bien. Yo la extraño un montón, pero hablamos seguido. Lo bueno es que no está descuidando sus estudios porque los sigue desde allá y le está dando duro. Gracias a Dios tengo trabajo, sigo trabajando como loco para salir adelante con el restaurante, una pareja, dos hijas hermosas y sobre todo salud.

Gamille Ode, hija de Mariella Zanetti, cuenta su experiencia en el colegio: “No tenía un solo amigo”

Gamille Odé fue parte de la secuencia ‘Si supieran...’ de En Boca de Todos, donde confesó pasajes desconocidos de su vida como hija de la popular Mariela Zanetti y Farid Ode.

“A mí sí me incomodaba que se refieran de esa manera a mi mamá (críticas por ser vedette). Si supieran todo lo que hay detrás de la vida de un famoso... Al principio me daba un poco de vergueza, sin embargo mi mamá gracias a eso pudo salir adelante y es un trabajo que como cualquier otro trabajo del mundo, debe ser respetado y valorado. Hasta quinto de primaria no tenía un solo amigo, paraba sola en los recreos, comía sola, hasta que me enteré que algunos decían que yo era creída por ser la hija de Mariella Zanetti”, dijo.

Sobre las críticas hacia Farid Ode que lo acusaban de mantenido, afirmó que le incomodaban porque desde que recuerda, su padre siempre trabajó.