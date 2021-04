Farid Ode contó que nuevamente está soltero y aclaró que el fin de su relación con su pareja Marisol no fue por una infidelidad, pero no le cerrará las puertas al amor ya que ‘yo no guardo lutos’.

“La relación con Marisol terminó hace un tiempo, no ha habido infidelidad ni nada de eso, solo falta de comprensión. Yo le deseo lo mejor del mundo. Ahora estoy solo dedicándome a mí, a mi trabajo y a mis hijitas, que es lo mejor que tengo. Así que estoy tranquilo, soltero y feliz”, dijo el popular ‘Fogatita’.

Entonces, ¿estás nuevamente soltero?

Sí, ya veremos qué pasa más adelante. La verdad, hay alguien por ahí, eso de ‘guardar luto’ no es para mí, la vida continúa y hay que aprovecharla y vivir, pero responsablemente, porque ahora la gente se va de un día para otro.

Tienes ganas de volver a enamorarte...

Siempre, hay que dejarle la puerta abierta al amor, prácticamente, porque no se sabe que puede pasar después. Yo tengo 47 años y ya no estoy para estar esperando, guardar luto y cosas así.

¿Estás saliendo con alguien?

Aún no, pero quien sabe más adelante llegue alguien que se gane mi corazón.

Como se diría ‘estás suelto en plaza’...

Ni tan suelto, pero ahorita no puedo hablar de eso, quiero ver qué pasa. Ya en estos días me voy dar un descanso, estoy planificando un viajecito al norte para relajarme un poco y salir de todo este estrés.

¿Necesitas relajarte?

Sí, también es el primer ‘Día de la madre’ que voy a pasarlo sin mi mamita y no quiero estar acá (Lima). Quiero despejarme un poco, seguramente me voy para Tumbes.

FARID ODE ES UN PAPÁ CELOSO

Farid Ode, el popular ‘Fogatita’, dijo que está feliz porque su hija Gamille vive con él.”Está viviendo conmigo, es que estuvo casi un año con su mamá en la playa ya se vinieron a Lima, y su mamá decidió que esté conmigo unos meses y estamos los dos juntos”, afirmó.

Estarás feliz con tu hija...

Mi hijita va a cumplir 18 años y es una niña muy inteligente, astuta, estudiosa. Estoy feliz de convivir con ella.

¿Eres muy celoso?

Sí, como todo papá, pero Gamille tiene buenas amistades y sabe cómo cuidarse.

Te he visto haciendo TikTok con tu hija.

Sí, hay empresas que le dan canje o le pagan por la publicidad porque es ‘influencer’ y hasta me ayuda con los gastos.

Ya reabriste tu restaurante la ‘Fogatita Marina.’

Ahora que las autoridades nos dieron ‘luz verde’ estamos en eso, ojalá que las cosas mejoren para seguir dándole lo mejor a los clientes. Como se dice ‘no chorrea, pero gotea’.