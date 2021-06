Farid Ode afirma que está solterito, pero reconoce que hay una persona ‘que le mueve el piso’ y asegura que aún tiene su jale. Además le está dando duro al gimnasio.

“Estoy soltero, pero me estoy ilusionando nuevamente. Yo no le cierro las puertas al amor, ya hay alguien por ahí que me está moviendo el piso un poquito pero todo con tranquilidad”, señaló.

Y esta chica que te ‘mueve el piso’ es más chibola que tú.

Mira la verdad, yo acabo de salir de una relación no hace mucho y he decidido estar solo un tiempo. De que me mueva el piso alguien quiere decir que me agrada, que es muy guapa. Obviamente es menor que yo, tampoco quiero alguien que se vaya al asilo conmigo. Estoy bien, tranquilo y si las cosas se dan más adelante, bien. Ahora quiero dedicarme a trabajar, a mis hijas.

¿Eres difícil de conquistar?

Creo que ahora sí lo soy. Con todas las experiencias que he pasado, tengo que ir con más cuidado si quiero algo bonito. Soy una persona que trabaja, vivo solo y como cualquier hombre tengo derecho a rehacer mi vida sentimental, a sentir amor nuevamente, a ilusionarme y todo eso.

Todavía tienes tu jale....

La verdad que sí, todavía queda un poco del Farid de antes. Estoy dándole duro al gimnasio, a parte de para estar bien físicamente me hace muy bien por la salud. Hacer ejercicios solo que me mantiene jovial.

FARID SEGUIRÁ CON ‘LA FOGATITA MARINA’

Farid Ode dijo que a pesar de la crisis por la pandemia su restaurante ‘La Fogatita Marina’, ubicado en Villa El Salvador, seguirá adelante.

“Uno trata de levantarse, pero lamentablemente es el segundo año consecutivo que nos cierran en Semana Santa, pero qué se va a hacer, no nos queda otra que acatar las normas”, señaló.

¿Esto te ha afectado económicamente?

Lógico, pero yo soy un luchador y saldré de esta situación, me da mucha pena por muchos compañeros que han cerrado sus cebicherías por este tema. Yo he seguido adelante porque siempre he sido una persona que ha sabido guardar ‘pan para mayo’. Seguiré trabajando y dándole con fuerza, ‘La Fogatita Marina’ sigue adelante. Como dicen, ‘no chorrea, pero gotea’.

Hablando de otro tema, tu hija Gamille cumplió 18 años.

Sí, las llevé (a sus dos hijas) a cenar a un restaurante.

Ya te gritan ‘suegro’...

No, todavía. Mi hija está mentalizada en sus estudios, pero la vida ya se encargará de eso.

