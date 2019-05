Farid Ode: "Mariella Zanetti no puede decir que soy un mal padre"

Farid Ode lamenta que Mariella Zanetti haya hecho público los problemas que tienen por la manutención de su hija, pues la actriz le exige que pague los 30 mil soles que le debe y si no lo hace que ‘se vaya a la cárcel’.

“No sé qué tiene Mariella en la cabeza, no se pone a pensar que nuestra hija tiene 16 años y será la más afectada. Prefiero resolver todo en privado”, señaló Farid.

¿Es verdad que le gritaste a tu hija cuando fue a pedirte que la apoyes con el pago de la universidad?

Yo le dije que tenía todo mi apoyo. Mariella dice que le grité delante de la gente, eso es falso. También le comenté que (él y Mariella) escogeríamos la universidad en la que podía estudiar. Su mamá quiere que vaya a la más cara, pero no puede decidir lo que puedo aportar, hay que pisar tierra. Hablé con mi hija y le dije que le daría la mitad. Yo me saco la mugre por mis dos hijas y las adoro. Mariella no puede decir que soy un mal padre, porque no es verdad.