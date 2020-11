Farid Ode aseguró que jamás agredió físicamente a Sandra Mathews cuando fue a pedirle el divorcio y que sí cumple con la manutención de su hija. Además, la critica porque ‘para viajando por todo el mundo’.

Farid, Sandra te ha denunciado por violencia familiar…

No sé por qué me ha puesto esa denuncia, pues en ningún momento la agredí, simplemente discutimos. Fui a pedirle que me firme el divorcio y le dije que le iba a pasar mil quinientos soles para cubrir la casa y los estudios de mi hija.

¿Sandra sigue en Chile?

Ella ha viajado a más de ocho países y afirma que no tiene plata, yo con las justas me ido a Cieneguilla e Iquitos. Quiere que yo me haga cargo de todos los gastos de mi hija y eso no es justo, pues nos corresponde a los dos.