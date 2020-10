El popular ‘Fogatita’, Farid Ode , afirmó que le incomoda que Sandra Mathews , madre de su segunda hija, se refiera a su actual pareja como una ‘réplica de ella’.

“Es un poco incómodo, cómo va a decir ‘qué pensarán los padres de su novia porque su hija sale con un hombre casado’. Nosotros estamos separados hace siete años y, ni bien venga, lo primero que vamos a hacer es divorciarnos”, señaló.

Sandra dijo que tu novia es una réplica de ella, que te buscas a chicas con su ‘biotipo’.

No hay ninguna réplica ni nada. Solo le pido respeto para mi pareja, que se ha ganado el cariño de mis hijas y eso es lo más importante para mí.

Ella dice que no le quieres dar el divorcio.

Soy el primer interesado, ¿para que estar casados? Yo no puedo comprar nada a mi nombre porque hay un papel que impide eso, pero ella para viajando, viajando entonces de qué manera vamos a hacer esto (divorcio).

¿Qué le pedirías a Sandra?

Que no se mete en mi vida amorosa, yo tengo 47 años, que me deje ser feliz.

FELIZ Y ENAMORADO

Como se sabe, Farid Ode tiene una sólida relación, de dos años, con su novia Marisol y hace poco dijo que ya estaba ‘plantado’.

“Estoy en una edad madura, no estoy para chiboladas ni tonterías... ya me ‘planté’ con mi novia porque si no me quedo soltero”, afirmó.

