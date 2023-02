A sus casi 50 años, Farid Ode decidió darse una nueva oportunidad en el amor, tras su escandalosa ruptura con Sandra Mathews, madre de su segunda hija, la cual se produjo en medio de acusaciones de violencia e infidelidades. Tras un tiempo de estar soltero, el popular ‘Fogatita’ hizo pública su relación con Scarlet, una jovencita 27 años menor que él.

¿CÓMO OFICIALIZÓ FARID ODE A SU NUEVA PAREJA?

Farid Ode (49) inició su relación con Scarlet, esta jovencita de tan solo 22 años, en 2021. El romance se hizo público, luego que ex de Mariella Zanetti publicara algunas fotografías junto a su nueva pareja, en sus Stories en redes sociales. La presentación oficial fue en octubre de 2021, cuando cumplieron tres meses.

Farid Ode (49) y Scarlet (22), su pareja 27 años menor que él. (Foto: Instagram)

Cuando cumplieron 10 meses, también le dedicó un romántico post, mostrando cómo celebraron. “Con Scarlet (23) han sido meses de purita felicidad. Mucha gente pensó que no íbamos a durar, pero me estoy portando bien... como siempre”, dijo recientemente en una entrevista que ofreció a este diario Farid Ode.

¿FARID ODE Y SCARLET SE CASAN?

Consultado sobre si piensa dar el siguiente paso con su nueva pareja y casarse nuevamente, el dueño de la cevichería ‘La Fogatita Marina’, Farid respondió: “Por ahora no, pero quien sabe más adelante si las cosas siguen geniales ¿Por qué no volverme a casar?”.

“La vida es una y hay que ser feliz, así se vive más tiempo. Yo estoy super tranquilo, solo me dedico a trabajar y a mi familia. Yo estoy recontra tranquilo, ya no quiero problemas ni nada, solo dedicarme a trabajar y a mi familia”, agregó en sus declaraciones.

¿QUIÉNES FUERON PAREJA DE FARID ODE ANTES DE SCARLET?

Farid Ode estuvo casado con Mariella Zanetti con quien tuvo a Gamille, la primera hija de ambos. Luego tuvo una relación con Sandra Mathews, que es la madre de su segunda hija. En ambas oportunidades, la relación de acabó en medio de escándalos y polémicas revelaciones.

Luego, llegó a la vida del empresario cevichero Marisol, una mujer con la que estuvo dos años. El romance acabó debido a que Farid Ode, hizo caso a chismes que le llegaron sobre su pareja, por lo que a inicios de 2021 salió a afirmar que estaba nuevamente ‘suelto en plaza’.

“Me dejé llevar por chismes de gente mala, por la cólera y la acusé sin saber ni averiguar bien las cosas. Marisol es una mujer increíble, nunca hizo nada malo. Estuvimos 2 años juntos y sé que le hice mucho daño a ella y a su familia con lo que dije y no se lo merece porque es una excelente persona” , dijo en declaraciones a este diario.

“Cometí un error, creí en los chismes... yo estaba feliz con ella, eso me rompió el corazón y lo hice público de tanta cólera. Esto me ha enseñado que uno nunca debe juzgar a una persona sin saber la verdad, pero también es de hombres pedir disculpas. Ya hemos conversado, le pedí disculpas por el daño que le hecho y espero que me perdone”, agregó.