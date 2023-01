Farid Ode contó que ya tiene un año y siete meses de relación con su pareja Scarlet y no descarta volver a casarse porque él siempre cree en el amor. Además, cuenta que este año cumplirá cincuenta años, pero se siente un chibolo.

“Con Scarlet (23) han sido meses de purita felicidad. Mucha gente pensó que no íbamos a durar, pero me estoy portando bien... como siempre”, dijo entre risas.

Ahora que están de moda las bodas, han pensado en dar el siguiente paso...

Por ahora no, pero quien sabe más adelante si las cosas siguen geniales ¿porque no volverme a casar?.

¿Tú sí crees en el amor?

La vida es una y hay que ser feliz, así se vive más tiempo. Yo estoy super tranquilo, solo me dedico a trabajar y a mi familia.

Por cierto, este año cumples 50.

Todavía tengo 49 añitos, todo un bebé ja, ja, ja.

Lo importante es como te sientas.

Yo me siento bien físicamente, aunque también muy agotado por el trabajo pero para adelante como un guerrero.

A lo mejor estás en una etapa de tu vida en la que has encontrado el equilibrio.

Yo estoy recontra tranquilo, ya no quiero problemas ni nada, solo dedicarme a trabajar y a mi familia.

Alejado de los escándalos.

Totalmente, aunque me han seguido llamando de algunos canales, pero he preferido mantenerme al margen.

¿Y cómo te va con la chamba?

Dándole con todo a mi cevichería ‘La fogatita marina’, en Villa El Salvador, ahora reinaugurada. Y me va muy bien gracias a Dios. Pero en estas semanas me daré unas vacaciones al norte, a Punta Sal, a descansar un poco ya que he trabajado durísimo todo este tiempo.

Hija de Mariella Zanetti sobre la novia de su papá, cinco años mayor que ella: “Es una chica madura”

La hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, Gamille Ode, comentó que se lleva bien con la novia de su padre, Scarlet, quien solo le lleva cinco años de diferencia. Además, contó que se siente emocionada por su participación en la película ‘Soy inocente’ donde hizo su debut como actriz interpretando al personaje que hace su mamá, pero de joven, en la cinta que dirigió Julián Zucchi.

Gamille este ha sido tu debut en el cine, ¿nerviosa?

Sí, lo estuve, pero a la vez fue emocionante y me gustó mucho. Lo que pasa es que la actuación siempre me ha llamado la atención, pues de niña, cuando mi mamá me llevaba al canal y la veía haciendo los sketchs me daban ganas de entrar y compartir con ella.

Tu papá necesitaba babero, está muy orgulloso por tu actuación en la película.

Sí, está contento y mi mamá también, me alegro mucho que el público vaya al cine y se divierta. Hago el papel que interpreta mi mamá, pero de joven.

Tu papá tiene una novia que es muy joven, creo que es mayor que tú por cuatro o cinco años, ¿qué tal te llevas con ella?

Bien, la novia de mi papá es una chica madura. Tenemos una relación cordial mi hermana y yo.

TE PUEDE INTERESAR: