Farid Ode alzó su voz de protesta por la subida de los precios del pescado y mariscos, pero asegura que trabaja duro para salir adelante con su cevichería ‘La Fogatita Marina’ y ya va cumplir nueve meses de relación con su novia Scarlet.

“Todo está bien, gracias a Dios, trabajando duro. Aunque las cosas están demasiado caras, e l marisco, el pescado. En la cevichería ‘La Fogatita Marina’, que está ubicada en Villa El Salvador, estamos sufriendo por los precios, pero siempre dándole lo mejor a la gente. Yo le doy duro a la chamba porque es mi única entrada, yo no vivo de la televisión”, afirmó.

Mucha gente que trabaja en restaurantes se queja de lo mismo y algunos hasta se han visto obligados a cerrar sus negocios.

Las cosas están demasiado caras, pero ¿qué se va a hacer?, hay que sobrevivir, chambear duro y parejo.

Sigues con tu novia...

Sí, con ella todo bien. Ya vamos a cumplir 8 o 9 meses, yo no soy mucho de llevar la cuenta, pero estamos bien, tranquilos, trabajando juntos. Mi vida está tranquila, feliz...

Ya sentaste cabeza.

De todas maneras. Yo quería sentar cabeza hace tiempo, pero no he tenido suerte en el amor. Uno siempre da todo pero, a veces, las cosas no salen bien. Pero ahora sí estoy tranquilo, con una mujer muy correcta. Scarlet pese la edad (23) que tiene es una mujer muy madura, yo tengo 48 pero tengo el alma de niño ja, ja, ja. Estoy muy contento con ella, la amo con todo mi corazón y pucha voy a seguir adelante por ella y mis hijas.

¿Se lleva bien con tus hijas?

Sí, claro. Ahora estoy un poco triste porque Sandra (Mathews) vino después de prácticamente un año a Lima porque trabaja en Iquitos, pero se llevó a mi hija supuestamente un mes para que esté con ella. Y la extraño, espero verla pronto y que todo siga igual.

Farid Ode: “Tengo cuerpo de chibolo, pero la inteligencia de un anciano”

Farid Ode aseguró que no tiene nada que envidiar a los chibolos porque tiene una joven y bella mujer a su lado y él se mantiene en forma.

“Mi pareja Scarlet tiene 23 años, y yo siempre me dedico a entrenar duro y parejo todos los días, trato de estar en forma. Imagínate tengo un restaurante, así que me cuido más para que no me miren como un sugar daddy”, afirmó.

Todavía tienes tu jale...

No tengo nada que envidiar a los chibolos porque yo tengo el mismo físico, pero lo mejor de todo es que tengo más experiencia. Tengo el cuerpo de un chibolo, la cara de un treintón y la inteligencia de un anciano.