Farid Ode aseguró que no tiene nada que envidiar a los chibolos porque tiene una joven y bella mujer a su lado y él se mantiene en forma. Cuenta que el amor lo sorprendió y pasará las fiestas de fin de año trabajando.

“Mi pareja Scarlet tiene 22 años, y yo siempre me dedico a entrenar duro y parejo todos los días, trato de estar en forma. Imagínate tengo un restaurante, así que me cuido más para que no me miren como un sugar daddy”, afirmó.

Todavía tienes tu jale...

No tengo nada que envidiar a los chibolos porque yo tengo el mismo físico, pero lo mejor de todo es que tengo más experiencia. Tengo el cuerpo de un chibolo, la cara de un treintón y la inteligencia de un anciano.

Recuerdo que comentaste, al finalizar tu anterior relación, que querías pasar un tiempo solo.

Cuando pienso que no voy a conseguir a alguien o ya no quiero (enamorarme) pasan estas cosas. Aparte nunca le cierro las puertas al amor porque la vida es una y hay que disfrutarla.

¿Cómo pasarás esta Navidad?

La Navidad es una fecha triste para mí porque extraño a mi mamá, y mis hijas tampoco estarán conmigo, porque mi hija Gamille invitó a su hermanita a pasar la Navidad en su casa de la playa con Mariella (Zanetti). Lo que haré es trabajar en La Fogatita Marina, hay que aprovechar las fiestas porque la gente va más a los restaurantes.

LEE TAMBIÉN : Leslie Shaw lanzó “C.U.L.I.T.O.”, su nueva canción junto a Saga WhiteBlack y Vitão

Son fechas donde más se recuerda a las personas que partieron.

Así es. Uno trata de vivir con eso, pero es algo que no se puede superar. Mi mamá siempre nos preparaba una buena cena por Navidad, era el núcleo de la familia, pero hay que seguir adelante. Seguramente la pasaré con mi pareja.

Farid Ode celebra que su ex Sandra quiera casarse, pero jura que no puede: “Debe salir el divorcio”

Farid Ode celebra que su expareja Sandra Mathews tenga planes de matrimonio.

“Siempre le voy a desear lo mejor a Sandra porque tenemos una hija hermosa, pero no creo que se pueda casar en un mes, como dice, porque nuestro divorcio no sale hasta después de 3 o 4 meses. Primero tiene que salir el divorcio para que pueda casarse legalmente”, mencionó Ode.

¿También tienes planes de casarte con tu joven pareja?

Estoy muy feliz, pero no pienso en matrimonio, es muy pronto. Hoy (ayer) cumplo 4 meses con Scarlet, es una chica muy madura y está trabajando conmigo en la cebichería.