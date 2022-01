La cantante colombiana Farina, ‘la nena fina’, desde el Hotel Margaritaville Island Reserve en Cap Cana, contó a Trome que sus raíces paternas son peruanas y espera venir pronto a nuestro país para promocionar su nuevo tema ‘Adicta al perreo’. También dijo que es ‘adicta al cebiche’.

“Saludos, mi gente de Perú, mi segunda casa, mi padre era peruano y ya no está con nosotros, toda mi familia paterna es de allá y los llevo en mi sangre y en mi corazón”, dijo.

Cuéntanos un poquito de la historia de tu papá...

Mi madre es colombiana, costeña, mi padre de allá, estoy agradecida con esa mezcla de culturas porque son mi esencia, lo que me hace ser Farina. Con mi padre no pasé mucho tiempo, lo vi un par de veces en mi niñez, hablé por teléfono con él, viajaba muchísimo porque era profesor de artes marciales. Él me dio la vida y desde donde esté quiero decirle que lo amo.

Tus discos se convierten en éxito y el que acabas de lanzar seguro será igual.

¡Amén! Bueno, ya salió el tema y se llama ‘Adicta al perreo’. Es una canción que me encanta. En esta pandemia trabajé mucho en casa y sentí que era la hora de sacar un perreo, porque yo hago mucho reguetón romántico que habla del amor y del desamor, pero me hacía falta un perreo.

Farina dice que le gusta su arepita y bandeja paisa, pero que la comida peruana es la mejor a nivel mundial (Foto: Carla Chevez, enviada especial a Punta Cana)

Pasaste por varios géneros musicales...

Sí, pero a los 14 años me enamoré de la música urbana, del hip hop y las diferentes vertientes de la música urbana.

Farina acaba de lanzar su nuevo tema que 'Adicta al perreo'. Dice que es una mujer empoderada, pero que le gusta la conquisten con la vieja escuela. (Foto: Carla Chevez, enviada especial a Punta Cana)

MUJER ROMÁNTICA

Grabar con Thalía y Leslie Shaw fue una experiencia que atesoras en tu corazón...

Mira, colaborar con mujeres siempre me parece una experiencia increíble. Antes de conocer a Leslie ya la amaba porque es peruana y representa la bandera de mi segundo país, y Thalía es bellísima, fue un encuentro maravilloso. Cuando me dieron la letra de la canción ‘Estoy soltera’ sentí que sería un hit. Las dos son talentosísimas y me encantaría volver a trabajar con ellas.

¿Cuándo vas a Perú?

Aspiro a ir este año, tengo que mover esta nalguita, como dice mi mamá, a que produzca y trabaje.

¿Conoces de nuestra gastronomía el cebiche, el lomo saltado?

Mira, de mi Colombia me gusta la arepita, la bandeja paisa, pero tengo que ser sincera, mi comida favorita es la peruana, siento que es la más rica a nivel mundial, no tiene competencia, eso del lomo saltado que es su carne con papita y arrocito, y luego está el cebiche, eso es demasiado. Cuando lo como en Miami, lo pido con sus tostones (plátano frito), así como soy adicta al perreo, soy adicta al cebiche. Perú, ahí la rompieron, pero duro.

Eres una mujer empoderada, de carácter así como Kate Del castillo, ¿pero te gusta el romance?

El romance me apasiona. Un hombre me conquista tratándome bonito, que me abrace, con regalos, cartas, a lo vieja escuela. Es muy lindo que nos den amor y dar amor. Soy empoderada, sí, lo que quiero lo hago, pero el ser jefa no te quita ser una mujer romántica y empoderada.

