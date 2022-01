La cantante Farina y el influencer Kunno participaron, en la calurosa (32 grados) inauguración del hotel Margaritaville Island Reserve, que estuvo a cargo del presidente de República Dominicana , Luis Abinader y también contó con la participación de empresarios de dicho país y el extranjero.

Farina, vistió de riguroso blanco, pues fue el ‘dress code’ para el evento que contó con 300 invitados que prácticamente ‘poblaron’ esta propiedad inspirada en el estilo de vida del cantante Jimmy Buffett y que está ubicada en la playa Juanillo en Cap Cana.

Farina, Kunno, Gabriel Pagán, Oriana Lucas durante la ceremonia de inauguración del cinco estrellas cuyo concepto está inspirado en la vida del cantante Jimmy Buffett, (Foto: Carla Chevez, enviada especial a Punta Cana)

La colombiana no solo se robó las miradas por su esbelta figura sino también por su sencillez y carisma, y dijo que Perú era su segunda patria, pues su papá nació aquí y pronto nos visitaría.

“Saludos mi gente de Trome, les habla Farina, la nena fina y es muy especial para mí hablar con todos ustedes y contarles de mi nuevo lanzamiento titulado ‘Adicta al perreo’. Siempre he dicho que Perú es mi segunda casa, pues mi papá es de allá y espero visitarlos pronto”, dijo la cantante que popularizó el tema ‘Estoy soltera’ con Leslie Shaw y Thalía.

KUNNO ELEGANTÍSIMO

Kunno fue uno de los primeros artistas que llegó a las 9 de la mañana a la carpa villa donde se desarrolló la ceremonia de inauguración, de este cinco estrellas que tiene 519 habitaciones , y ni bien apareció en un sastre blanco con solapas negras y tacones del mismo tono, se tomó más de cincuenta selfies con los asistentes que se le acercaban para saludarlo.

“Feliz de estar en mi segunda casa, porque amo este país, su gente y lo cariñosos que son conmigo. Estoy agradecido con la invitación y sorprendido con las instalaciones de este hotel que tiene su propia cervecería, y claro que iré a decir un salud”, comentó al terminar la inauguración cuya producción estuvo a cargo de Diana Montes y su equipo.

Y sí que cumplió su promesa, pues Kunno, luego de relajarse en el spa de este cinco estrellas, realizó el tour cervecero acompañado de la prensa local e internacional en el recorrido. Ahí conoció cómo se elabora esta espirituosa bebida. Fiel a su estilo, probó de uno de los recipientes que contienen 1800 litros de cerveza.

Kunno hizo el tour cervecero en el Margaritaville y bebió de contenedor la espirituosa bebida. (Foto: Carla Chevez, enviada especial a Punta Cana)

“El primer día (durante el cóctel de bienvenida) me bebí una botella de tequila y ahora me dicen que hay 1800 litros aquí, no sé cómo voy a terminar. Sinceramente, gracias por tanto cariño y Perú espero ir para allá, pues las tres veces que tenía planeado abordar el avión, el vuelo se canceló por la pandemia”, dijo el mexicano.