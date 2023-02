ENAMORADA. La conductora Fátima Aguilar se llevó tremenda sorpresa el Día de San Valentín cuando su pareja decidió sorprenderla EN VIVO en pleno noticiero al llevarle personalmente un ramo de flores. La periodista se pronunció de este emotivo momento en sus redes sociales y no ha dudo en gritar su amor a los cuatro vientos.

“ Mi novio es una persona muy tímida, rara vez sale por las stories. Mi hermana y mi mamá han sido las cómplices, que lo han convencido , me he ido enterando de varias cosas”, dijo evidentemente emocionada.

Fátima Aguilar también aprovechó en aconsejar a toda su comunidad en Instagram para que no comparen sus relaciones con lo que ven en redes sociales. Aseguró que por esa vía, solo se ve un poquito de lo que vives con una persona.

“ Me encanta que me envíen rosas mi chico, pero una de las partes más especiales es la tarjeta, lo que tiene adentro, el contenido . De hecho, cuando teníamos nuestros primeros meses de enamorados, una de las cosas que le dije que me encantaría es que me escriba algo él con sus manos, más que las flores”, mencionó.

FÁTIMA MUESTRA SU LADO MÁS ROMÁNTICO

En otro momento, Fátima Aguilar destacó la importancia que tu pareja tenga ciertos detalles en la relación, sin embargo, aclaró que el amor necesita de coherencia y respeto.

“Es bonito tener el algo impreso, sus palabras, para mí eso es muy especial. Yo también iba a poder tener esa misma consideración, antes hacía manualidades. Jorge apenas usa sus redes sociales, rara vez. Una relación implica mucho más que estos detalles, son muy lindos, pero no reemplaza el respeto, la consideración. Son fundamentales para hablar de un amor con coherencia y también pienso que la etapa más temprana de la relación es establecer tus gustos y preferencias”, manifestó.