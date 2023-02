Gracias a su carisma, trabajo constante y profesionalismo, la periodista Fátima Aguilar se ha convertido en unas las flamantes conductoras de ‘Latina Noticias: Edición Matinal’. Ella se dio un tiempo para contestar nuestro cuestionario y revelarnos que es abogada y que llegó al Periodismo por su pasión por este lindo oficio. Además, confesó que aún no se casará con su novio, pero están pasando por una bonita etapa juntos.

Fátima, ¿cómo te sientes en esta primera semana al frente del noticiero?

Emocionada y con mucha responsabilidad, recuerda que con la información que compartimos el Perú despierta, pero también estoy muy agradecida con todas las familias que nos permiten ingresar a sus hogares para acompañarlos desde tempranito.

¿Cómo va la química con Alicia Retto?

Muy bien, ella tiene una energía contagiante, comprendo que para ambas implica un reto por diferentes motivos y eso puede generar una empatía bonita. Es la primera vez que trabajamos juntas, pero antes de salir al aire nos conocimos, comimos un rico almuerzo, estuvimos en la preventa y nos reunimos varias veces con el equipo de Matinal.

¿Te está afectando el cambio de horario?

Es un cambio fuerte de horario porque yo descansaba tarde y ahora estoy en pie antes de las cuatro de la mañana, así que creo me ayudará a corregir horarios para dormir, todo por el lado amable (risas). Yo particularmente llego antes al canal para tapar mis ojitos de mapache ja, ja, ja.

¿Cuál es el consejo periodístico que te ha marcado?

La importancia de no perder la sensibilidad y, por supuesto, siempre profundizar en las causas de un hecho y las consecuencias a corto y largo plazo.

¿Qué haces cuando no estás en la televisión?

Cuando realmente me desconecto del trabajo veo alguna película o serie, si bien tengo un par de favoritas en ficción, me gustan mucho si están basados en hechos reales o también leo algún libro. También comparto con amigos o familiares.

¿Siempre quisiste ser periodista?

Esta pregunta siempre me permite contar algo que algunos no saben, estudié Derecho, soy abogada, así que llegué al Periodismo porque insistí en trabajar en lo que realmente me apasiona y estoy muy contenta y agradecida por ello. Soy abogada de profesión y periodista por vocación.

¿Y cómo llegaste a la conducción?

Mientras estudiaba en la universidad busqué, intenté y encontré la posibilidad de trabajar en prensa, de modo que llegaba a clases y luego corría para el canal donde conducía y viceversa, luego se sumaron las prácticas, entonces corría en todo momento. (risas).

Las cualidades que resaltan más en ti…

(Se sonroja). Me da un poco de roche responder esto. Solo diré que me agrada tener sensibilidad con las historias ajenas y siempre recordar de dónde vine para poner bien los pies sobre la tierra.

Está muy contenta al asumir este nuevo reto de conducir el noticiero de la mañana en Latina.

Tu lugar favorito es…

Donde siempre pueda abrazar a mamá y verla sonreír (lagrimea).

El obstáculo que debiste superar.

El peor momento fue cuando mi familia enfermó de Covid en Trujillo, mi madre fue internada, mi padre no conseguía cama UCI y luego falleció. La incertidumbre y el dolor no te dejan ni dormir. Sin embargo, yo necesitaba ser fuerte por las personas que amo y estoy segura que el trabajo me ayudó a salir adelante.

Tu novio es…

Es un hombre tan bueno, si vieras cómo el fin de semana me cuidaba porque había caído con la alergia, cocinó, vigiló mi medicina y me consiguió picarones, lo último muy importante (risas). Él confío en mí en momentos donde incluso yo dudaba de lograr mis sueños, me motivó, reforzó mi optimismo, enseñándome por ejemplo a celebrar por conseguir el trabajo que quería incluso antes de firmar el contrato. Es mi compañero de juergas y de viajes. Engreído por mi madre. Ya parece que estoy haciendo mis votos (risas).

¿Pronto habrá boda?

Aún hay que esperar ja, ja, ja.

¿Bailas marinera?

Gran deuda de la vida, aprendí apenitas… Pero este año me verán con el pañuelo en alto. ¡Lo prometo!

En la cocina eres…

Mira, no me gusta cocinar, pero cada vez que lo hago me dicen que me sale muy rico (risas).

¿Cuál es la canción que te levanta el ánimo en un día gris?

Una de mis favoritas y te la recomiendo para tus mañanas: ‘Yo puedo vivir del amor’ de Rubén Blades. Ahí se escucha una frase que uso en mis redes sociales: ¡Buenos días, alegría!

¿Qué otros lugares turísticos recomendarías de Trujillo?

Vayan este verano a Puerto Malabrigo, la playa esta hermosa y limpia. También visiten a la Señora de Cao.

