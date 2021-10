Fátima Segovia, más conocida como ‘La Chuecona’, abrió su OnlyFans. Además de un candente video para hacer la presentación en esta plataforma y responderle a un usuario en Instagram también se recuerda cuando la actriz cómica dijo que no se abriría OnlyFans y solo compartiría sus fotos en Instagram.

“Es cierto que muchos fans me han pedido que tenga una cuenta en OnlyFans y hasta me dicen que me voy a volver millonaria ... pero no lo voy a hacer, yo considero que no sería correcto. Todo lo voy a seguir haciendo gratuitamente por Instagram, donde comparto contenido para mis seguidores, quienes me muestran su cariño”, dijo en enero de este año a Trome, días antes que Jorge Benavides estrenara nuevo programa en ATV.

Sin embargo, los meses han pasado y parece que Fátima Segovia decidió abrir cuenta de OnlyFans. ‘La Chuecona’ estrenó un video en su cuenta de Instagram para anunciar que debuta en este mundo, donde promete complacer a sus seguidores con contenido inédito.

“🔥No apto para cardíacos 🔥☝️🚨 WARNING! 🥵🔥💦Subiré contenido diario y los sábados transmitiré en vivo!🔥”, escribió Fátima Segovia en su cuenta de OnlyFans.

TARIFAS DEL ONLYFANS DE FÁTIMA SEGOVIA

20 dólares por mes

57 dólares por tres meses

108 dólares por 6 meses

204 dólares por 1 año

