Fátima Segovia 'La Chuecona': "Un pituquito conquistó mi corazón" | ENTREVISTA | FOTOS

Fátima Segovia se hizo conocida en el medio al imitar a Tilsa Lozano en el programa de Jorge Benavides y desde ahí la conocen como ‘La Chuecona’, pero pocos saben que la escultural chorrillana es madre de dos niños y que el dueño de su corazón es Omar Bolaños, un fan que la conquistó de ‘buena manera’.

Tampoco saben que futbolistas y cantantes le han ‘tirado maicito’, pero la actriz de ‘El wasap de JB’ no ha ‘caído’ porque prefiere ganarse todo con su trabajo y, para los que dudan sobre si su ‘colita’ es natural, reitera que no tiene ‘ayudín’.

¿Mujer exigente?

Recontra. Soy muy detallista, perfeccionista.



¿Cuando quieres algo lo consigues a cualquier costo?

Sí, lo que me propongo lo consigo.



¿Has usado tus atributos para conseguir algo?

Algunas veces. Un mejor sitio en el avión, por ejemplo, ja, ja, ja...



¿A qué le tienes miedo?

A que les pase algo a mis hijos. Algo a mí, no me importa.

¿En verdad eres madre?

Sí, tengo dos hermosos hijos, un varón y una mujercita, por ellos me alejé de la televisión tres años. Lo tengo reservado porque hay mucha gente mala, por eso siempre cuido ese aspecto de mi vida. Mis hijos son todo, no los expongo. Hay gente que me critica porque no los muestro en mis redes sociales, pero cuido mucho su privacidad.

¿Y quién es el padre?

Mi amor, Omar Bolaños (26), es menor que yo (ella tiene 28 años). Con él tengo cuatro años. Es el amor de mi vida, no lo voy a negar. Tuvimos nuestros altibajos. Justamente por el tema de los celos, no me daba la libertad de trabajar tranquila, tuvimos problemas por eso, y decidí terminar la relación. Pero con el tiempo vamos madurando, ahora me apoya en todo, y decidimos volver. Es buen chico, es un excelente padre y pareja.

Para estar contigo hay que tener mucha personalidad y seguridad...

En la calle no sabes cómo se pone, alerta, con cara seria.



¿Cómo te conquistó?

A él le costó un montón. Lo conocí un año antes de ser su enamorada. Te cuento, él me seguía como un fan.



O sea, el fan logró conquistar a la ‘estrella’...

Él es el típico miraflorino, pituquito. Yo soy chorrillana, con ‘lleca’. Siempre lo molestan por el tema de pituquito, pero él llegó a mí de buena manera, nunca creído.

En la lista de hombres que te han enamorado hay futbolistas, artistas, cantantes...

Los dos primeros, pero creo que las chicas que estamos en la televisión nos exponemos a eso...



¿Dame un nombre?

No, por favor, no quiero escándalos en mi vida.

Imagino, como le ha pasado a muchas chicas, que te han querido sorprender con una ‘billetera gruesa’.

Eso me pasó al comienzo, había uno que acosaba a mi mánager mandándole propuestas. A mí directamente, nunca me han ofrecido eso, gracias a Dios.



Dicen que hay algunas que aceptan y se van de viaje por el mundo...

Si yo quisiera, estaría en Dubái, ja, ja, ja, pero no me voy por ese camino. Prefiero ganar mi plata sol a sol, con el sudor de mi frente, tranquila, trabajando.





Prefieres vivir tranquila sin ser señalada...

Si te pones a pensar, la mayoría de chicas que están en escándalos o hacen esas ‘cositas’, al final terminan solas, embarazadas, no las toman en serio, así suene duro. ¿Cómo viven su vida? Si van por ese camino fácil, se va fácil... Además, no vamos a vivir del cuerpo para siempre, en algún momento querrán un compañero de vida, que las valore y respete, y la única manera es llevando una vida correcta. Por eso yo sigo una vida correcta y tengo un hombre A1 y unos hijos maravillosos.

¿Qué te hace feliz?

Mi hogar.



¿Qué te molesta?

La gente chismosa.



¿Tu mayor atractivo?

Mi colita.



¿Por qué?

Porque es grande...



¿Herencia de quién?

Mi padre es de familia morena. Aquí hay genética, nada de ‘ayudín’.



¿Un piropo que siempre te dicen?

‘Chuecona’.



Ese personaje te lanzó a la fama...

Es cierto. Estoy muy agradecida a mi personaje, ‘Pilsa Chuecano’ (por Tilsa Lozano).

Tilsa recientemente ha terminado su relación con ‘Miguelón’, ¿Qué opinas?

Lo más importante es que ella cuida como oro a sus hijitos. Antes, como chibola inmadura, era la comidilla, pero ahora me encanta el perfil que tiene, de madre. Los hombres van y vienen. Ella que ni se preocupe por eso. Es guapa, imponente y puede tener al hombre que quiera.



¿La admiras?

Como madre sí, porque haría lo mismo, a mí me importa un bledo todo lo demás, mis hijos son lo más importante. Los hombres, a la ‘miércoles’...



A ti nadie podría serte infiel...

Gracias a Dios nunca me he enterado ja, ja, ja. Con quien estoy ahora, ni hablar. Él es guapísimo, me encanta, me parece el chico más churro del planeta. Es hogareño, trabajador, ama a su familia. Ya para qué mirar a otro lado.



¿Te has subido a la ‘sartén’ de Carlos Vílchez?

No, para nada. Él es un buen amigo, un caballero. Ese es su personaje, del mañosón, picaflor, bandido. Pero es tranquilo.



¿En la intimidad eres...?

Brava.



¿Calidad o cantidad?

Calidad.



¿Ángel o demonio?

Depende de la circunstancia.



¿Qué es lo que ha cambiado tu manera de ver la vida?

Mis hijos.