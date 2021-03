Clara Seminara se refirió al pronunciamiento de Jorge Benavides sobre el polémico scketch de JB en ATV, donde se ve a la actriz Fátima Segovia visiblemente incómoda por el comportamiento acosador de un sujeto en el disfraz del gato Silvestre.

El productor del programa cómico aseguró que la popular ‘Chuecona’ actuó al mostarse fastidiada por el personaje de los Looney Toons. “La felicito porque después de hace años que no la veo, ha aprendio a actuar. Yo le creí, ustedes le creyeron”, dijo desde España para Amor y Fuego.

Asimismo aseguró que la diferencia entre el caso de Fátima y el suyo, en el que acusó a ‘Yuca’ (Enrique Espejo) por tocamientos indebidos, fue que ella sí denunicó a su supuesto agresor. “Si ella no denuncia, no hay delito”, agregó.

Por otro lado, hizo otra comparación con su situación e indicó que en su momento dijeron que Yuca le dio un palmazo, en vez de una ‘metida de mano’, y ahora dicen ‘jugueteo’, en lugar de acoso.

“Mira el ego del señor Jorge Benavides que dice ahora ‘el gato es más famoso que yo”, arremetió contra el cómico la ex actriz del Wasap de JB.

NO CREE QUE SEA DANNY ROSALES

Clara Seminara se refirió a los rumores que indicaban que Danny Rosales era quien estaba dentro del disfraz del gato Silvestre y aseguró que no cree que sea él. “Mujer no es. Se ve claramente que el conejo es Gabriela, queda Caroline, Cachito y Danny, que son los del elenco”, indicó.

DAYANITA Y LA CHUECONA NO DECLARARON EN SU CASO

La exactriz también habló sobre sus antiguas compañeras de programa, Dayanita y Fátima Segovia, quienes no acudieron a dar su declaración sobre el caso por tocamientos indebidos que mantiene con Enrique Espejo, más conocido como Yuca.

“Yo no me comunico con ellas hace mucho tiempo, desde que salí del programa. Sé por mi abogado que se las citó a las dos y no se apersonaron. Era una transmisión por Google Metts”, indicó.

“Yo creo que si en su momento se atrevieron a salir en television a mentir y a dar una versión para apoyar al agresor, mucho no les importa ahora ayudar en el caso”, agregó Clara Seminara.

