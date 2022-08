Fátima Segovia hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales para responder las dudas de sus seguidores, sin embargo, no imaginó que varios de los usuarios la harían sentir incómoda por criticar duramente a su novio, Omar Bolaños.

La modelo decidió respaldar nuevamente a su pareja al asegurar que no es ningún mantenido y, por el contrario, aseguró que su solvencia económica sorprendería a más de uno si se llegara hacer público.

“Omar está trabajando, ganando más plata de la que tú pudieras tener en tu vida, y no por mí, ah. Si supieran la platita que tiene no hablarían así, pero, bueno, mejor no digo nada”, señaló la exactriz cómica.

Le responde a Xoana González:

La exintegrante de “JB en ATV” también habló sobre el éxito que ha tenido en el OnlyFans y aprovechó para mandarle una clara respuesta a Xoana González, quien la ha criticado con frecuencia en los últimos meses y que incluso calificó su contenido erótico como “aburrido”.

“Me va muy bien en el OnlyFans, soy la reina del Only y le agradezco a todos mis suscriptores. Y sé que soy la reina porque soy la reina, por eso no me ven sentada en ningún lado hablando mal de nadie porque no necesito, estoy súper bien”, señaló en clara alusión a la modelo argentina.

“¿Cuánto gano mensualmente? Jamás voy a decirlo por un tema de seguridad y aparte porque no me gusta estar por ahí diciendo: ‘Ay he gastado tanta plata’, no me gusta presumir”, agregó Fátima Segovia.

