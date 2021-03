Jorge Benavides estuvo en una extensa entrevista telefónica con Magaly Medina para hablar sobre el polémico caso de Fátima Segovia, ‘La Chuecona’, por el presunto acoso del ‘gato Silvestre’ durante un sketch de ‘JB en ATV’. La ‘urraca’ también le preguntó sobre Clara Seminara, pero el cómico respondió que no iba a hablar sobre ese tema.

JB mencionó que hace más de cinco años que no hacen parodias que hagan sentir mal a las mujeres de su equipo como besarlas o decirles cosas fuera de tono durante el programa, como se dio en el caso de Risas y Salsa hace años.

“Tú (Magaly Medina), la vez pasada, pasaste un sketch que hacíamos en Willax que fue hace más de cinco años. Nosotros ya no hacemos eso. No le faltamos el respeto a las mujeres, ya no hay racismo. Hay cosas que han tenido que cambiar con el tiempo”, dijo Jorge Benavides.

Magaly Medina preguntó al cómico sobre las palabras de Clara Seminara, quien dijo que si Fátima Segovia hablaba sobre el presunto acoso era despedida inmediatamente.

“Las chicas que trabajan conmigo, y conocen a mi esposa, saben que si hay alguna incomodidad la pueden decir. El programa es grabado y se puede cortar. Pero no ha pasado absolutamente nada. Yo conozco a mi gente. Sé con quién trabajo. Soy el único que sé si hubo acoso, pero no hubo ni denuncia de acoso”, concluyó.

JB: SI NO HAY DENUNCIA NO ES ACOSO

Jorge Benavides habló sobre la polémica en torno a la polémica de Fátima Segovia, ‘La Chuecona’, quien supuestamente ha sido acosada por el ‘gato Silvestre’ durante el programa de ‘JB en ATV’. El cómico dijo, en el programa de Magaly Medina, que mientras no exista un documento que avale el caso no existe acoso.

“Quiero aclarar el tema del ‘gato Silvestre’, que ahora es más famoso que yo. Quiero comenzar diciendo que para que haya un acoso, en principio, tiene que haber o una acosada o un acosado, y, en este caso, no existen ninguno de los dos porque no hay ninguna denuncia de ninguna persona acosada”, dijo el cómico.

Jorge Benavides agregó que la persona que estaba adentro del disfraz del ‘gato Silvestre’ es “muy amigo” de Fátima Segovia, ‘La Chuecona’, y “hay una complicidad con el personaje”.

Magaly Medina sostuvo que, pese a lo que decía JB, ‘La Chuecona’ se notaba incómoda, según las imágenes de ‘JB en ATV’, pero Jorge Benavides resaltó que ya había hablado con la actriz cómica.

“Yo ya hablé con Fátima. Cuando sacaste la nota, hablé con ella para preguntarle si sentía acosada por el ‘gato Silvestre’. Ella me dijo que en ningún momento se sintió acosada ni molestada. ‘El es uno de mis mejores amigos en la producción. Imposible pensar que me haya acosado’, me dijo”, concluyó.

