Tras el supuesto caso de acoso del Gato Silvestre contra la Chuecona Fátima Segovia, Jorge Benavides afirmó que reunió a todo el elenco de JB en ATV para ‘darles un llamado de atención’ para cumplir los protocolos y también repetir a los varones que a las chicas no se les puede tocar, ‘así sean los mejores amigos’.

“He vuelto a reforzar el tema que a las chicas (de JB en ATV) no se les puede tocar, no se les puede tocar. Eso sí lo he dejado bien claro el día de hoy en una reunión. Así sean los mejores amigos”, afirmó enérgico el popular imitador en una entrevista con Magaly TV, La Firme.

Benavides recordó que se encuentra muy atento al respeto a la mujer. “Estoy muy atento en este tema, No sabes la cantidad de cosas que cambiamos y corregimos. Nos autorregulamos, muchas cosas han cambiado en el programa”, manifestó.

En esta entrevista, Jorge Benavides reconoció que en el sketch de Porky se rompieron algunos protocolos labores (como no acercarse) y afirmó que le ha dejado claro a su elenco, que estos temas no se pueden repetir.

Minutos antes, Jorge Benavides afirmó que la propia Fátima Segovia le afirmó que en ningún momento hubo acoso y que incluso ella y el Gato Silvestre son muy buenos amigos.

En la entrevista, JB también se negó a revelar la verdadera identidad del Gato Silvestre, pese a la insistencia de Magaly Medina.

