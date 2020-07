INDIGNADA. Fátima Segovia arremetió con todo contra Magaly Medina por difundir un parte policial que detalla que su pareja, Omar Bolaños, la agredió físicamente en presencia de sus hijitos.

La popular ‘Chuecona’ contó que la pelea en cuestión ocurrió hace un año y que exageró al llamar a la Policía con la intención de que su pareja escarmiente y no vuelvan a ocurrir este tipo de episodios.

“Estamos bien hace mucho tiempo. ¿Por qué tratan de hacer esta maldad ahora? Sacar cosas ya enterradas del pasado”, dijo la actriz cómica. Asimismo, aseguró que las mujeres no deben dejar que ni les griten y que los ‘hombres aprenden a la mala'.

“Después de dar mi versión va salir otra nota seguro donde esta señora (Magaly Medina) va querer hacerme mier... otra vez o tergiversar las cosas a su manera. No crean todo lo que sale en pantallas”, agregó.

Por otro lado, Fátima Segovia lamentó que la Urraca se haya referido a ella como bailarina de striptease y la calificó de venenosa. “Yo nunca en mi vida he hecho striptease ni he trabajado en un nigth club. O sea, ya se aclaró el tema de lo que pasó en Trujillo ¿y por eso ella me va encapsular?. No tengo nada en contra de las bailarinas pero no soy bailarina, soy actriz y modelo y a lo que yo me dedicaba en las discotecas era a desfilar en bikini. Es una maldita esa señora, de verdad que no tiene nombre”, explicó.