NO QUIERE HABLAR DEL TEMA. El programa de Magaly TV La Firme difundió un informe policial que señala que la pareja de Fátima Segovia la habría agredido físicamente delante de sus dos hijos.

La policía se habría acercado a la vivienda que comparte Fátima Segovia junto a su pareja. Dentro del inmueble se encontraba el papá de la actriz cómica, quien señala que no sería la primera vez que Omar Bolaños tiene comportamientos violentos contra la también modelo.

El papá de Fátima Segovia cuenta en el parte policia que Omar Bolaños habría esperado que la actriz cómica llegue a su casa para empezar a golpearla. Cuando ella llega a la vivienda, Omar le tira puñetes y patadas en el cuerpo.

Consultados por el hecho, Fátima Segovia y su papá no quisieron dar declaraciones al respecto. Incluso, el papá informa que no se trata de una denuncia sólo de un parte policial. Al parecer la actriz cómica no quiere pronunciarse sobre el tema por temor a las represalias.

Fatima Segovia y el parte policial donde se revela que su pareja la agredió (TROME)

Fátima Segovia como cantante (TROME)

Fátima Segovia

