SE PRONUNCIÓ. Fátima Segovia rompió su silencio tras la polémica que se generó por un parte policial difundido por el programa de Magaly Medina, que habla de un episodio de agresión del que habría sido víctima por parte de su pareja Omar Bolaños.

Según contó, la ‘fuerte pelea’ que mantuvieron fue hace un año. “Eso ha estado ya enterradísimo en el pasado y yo, hasta el dia de hoy continúo con mi pareja, él no es mi ex como lo dice la señora, esa es su gran mentira, debe informarse bien”, dijo con respecto a la Urraca.

Asimismo, Fátima Segovia aseguró que durante el episodio no hubo agresión y que fue una pelea doméstica. “Me dejé llevar por la cólera que sentí en ese momento y digamos que exageré un poco pero como los policías vieron la situación, sabían que no daba para más. Ellos mismos me dijeron que su denuncia no va dar a más”, aclaró.

“Acepto que a veces uno por la cólera se deja llevar y saca toda la ira que tien y trata de darle una lección a la persona. Yo asumo las medidas que tomé (llamar a la policía), no me arrepiento, fue un ‘estate quiero’”, agregó justificándose.

Fátima Segovia aseguró que el susto que pasó su pareja Omar Bolaños con la llegada de la Policía sirvió para que nunca más hayan peleas de ese tipo en su relación.

Fatima Segovia y el parte policial donde se revela que su pareja la agredió (TROME)

