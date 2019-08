Fátima Segovia se pronuncia tras show en night club en Trujillo: "He sido un poco confiada" | VIDEO

Se defiende. La actriz cómica Fátima Segovia utilizó sus redes sociales después de la filtración de una presentación suya en el night club 'Pantaleón' en Trujillo. El programa 'Magaly TV: La Firme' difundió unas imágenes de un show que realizó en ese local, que es considerado por las autoridades, de dudosa reputación.

En un extenso mensaje en Instagram, la modelo contó que ella realiza tanto desfiles en bikini como animación en eventos corporativos y siempre se adapta al público. Por eso, no le avergüenza sus espectáculos porque los hace con dignidad.

Pero aclara que si el local o la empresa realiza otras actividades, ella no puede hacerse cargo o responsable de ello, pues su trabajo ya está cumplido y no tiene mayor relación.

'La Chuecona' en un night club de Trujillo. (Video: Magaly Tv. La firme)

"Yo no me hago responsable de las cosas que puedan pasar fuera de mis eventos, es decir yo cumplo con hacer ya sea mi desfile o animación para empresas que me contraten, con la seguridad al 100% que me brindan y después de eso no tengo nada que ver con el resto", explicó Fátima Segovia.

Sin embargo, aceptó que deberá ser más desconfiada de los locales donde asiste pues, como es el caso de este night club en Trujillo, desconocía su mala reputación y de los show de sexo en vivo que brinda.

"A partir de ahora tendré más precaución e investigaré a fondo por mi seguridad el local donde me presente porque he sido un poco crédula y confiada en que no hay maldad en el mundo. Pero ya me doy cuenta que si la hay y que siempre van a querer fastidiar", indicó la ' Chuecona'.