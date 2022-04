Fátima Segovia se encuentra nuevamente en el ojo de la polémica tras un informe de Magaly TeVe en el que se muestra cómo la exactriz de JB en ATV le sigue los pasos a Xoana González en OnlyFans, produciendo cada vez más material subido de tono en esta plataforma.

Al respecto, poco se conoce sobre la historia de amor de Fátima Segovia con Omar Bolaños, el padre de sus dos hijos, y de cómo inició este romance allá por el 2012.

En entrevista con Trome, en el 2018, Fátima Segovia (31) reveló detalles de su relación con Omar Bolaños(29), quien es un emprendedor dos años menor que ella que supo ganarse su corazón.

“Mi amor, Omar Bolaños, es menor que yo. Con él tengo cuatro años. Es el amor de mi vida, no lo voy a negar. Tuvimos nuestros altibajos. Justamente por el tema de los celos, no me daba la libertad de trabajar tranquila, tuvimos problemas por eso, y decidí terminar la relación . Pero con el tiempo vamos madurando, ahora me apoya en todo, y decidimos volver. Es buen chico, es un excelente padre y pareja”, dijo Fátima Segovia, en ese entonces.

Fátima Segovia y su historia de amor con Omar Bolaños (Foto: Instagram)

SU HISTORIA DE AMOR

En declaraciones a Trome, Fátima Segovia contó, además, que su relación inició cuando él era fan suyo y mencionó que luchó bastante para ganarse su corazón.

“A él le costó un montón. Lo conocí un año antes de ser su enamorada. Te cuento, él me seguía como un fan. Él es el típico miraflorino, pituquito. Yo soy chorrillana, con ‘lleca’. Siempre lo molestan por el tema de pituquito, pero él llegó a mí de buena manera, nunca creído”, dijo Fátima Segovia.

Tras superar sus diferencias, Fátima Segovia y Omar Bolaños han sabido hacer duradera su historia de amor y actualmente presumen en redes lo estable de su romance.

“Qué placer más grande tener a mi lado a la mujer más espectacular, hermosa y aguerrida del mundo, y que esta a su vez sea mi complemento ideal, mi equipo. Porque eso somos, un equipo demasiado fuerte juntos”, escribió el joven, hace unos meses.

Fátima Segovia y Omar Bolaños (Foto: Instagram)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE FÁTIMA SEGOVIA?

La historia de Fátima Segovia y Omar Bolaños se vio bendecida por la llegada de dos niños, a quienes protegen y tratan de no exponer en redes sociales.

“Tengo dos hermosos hijos, un varón y una mujercita, por ellos me alejé de la televisión tres años. Lo tengo reservado porque hay mucha gente mala, por eso siempre cuido ese aspecto de mi vida. Mis hijos son todo, no los expongo. Hay gente que me critica porque no los muestro en mis redes sociales, pero cuido mucho su privacidad”, indicó la actriz cómica.

Fátima Segovia y Omar Bolaños (Foto: Instagram)

ESCÁNDALOS DE PRESUNTA AGRESIÓN

En julio del 2020, el programa de Magaly Medina difundió un informe policial que señala que la pareja de Fátima Segovia la habría agredido físicamente delante de sus dos menores hijos. A pesar de la fuerte acusación, la actriz cómica no quiso pronunciarse al respecto.

Según el reportaje de la Urraca, la policía se habría acercado a la vivienda que comparte la también modelo junto a su pareja Omar Bolaños. Dentro del inmueble se encontraba el papá de la popular ‘Chuecona’, quien señala que no sería la primera vez que el sujeto tiene comportamientos violentos contra ella.

