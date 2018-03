Federico Salazar corrige a Carloncho y defiende a Rosángela Espinoza :O [VIDEO] 

La polémica entre el conductor de televisión, Carloncho , y la integrante del reality Esto es Guerra, Rosángela Espinoza , continúa. La modelo no toleró que el locutor la corrigiera y le demostró que estaba equivocado. A esta riña se suma el periodista Federico Salazar.



Federico Salazar sacó cara por Rosángela Espinoza y expresó que el término que usaba la modelo es el correcto a diferencia de lo que dijo Carloncho. "Ese verbo (adjetivizarlo) no existe, lo que más se usa es adjetivar", explicó el periodista.



Rebeca Escribens le preguntó a Federico Salazar si es que Rosángela Espinoza tenía razón. El periodista respondió afirmativamente y expresó que él se iba con la modelo a donde ella quisiera.



La problemática entre Rosángela Espinoza y Carloncho comenzó tras las críticas que le hizo el conductor a la modelo. "Hay que ver bien porque parece que no está claro el significado de la palabra 'adjetivo'. Una vez que nosotros la sabemos, ahí podemos decir si se ha adjetivizado o no. De ahí te metes un problema con los compañeros. Adjetivo tiene un significado y decirle a alguien 'lonchera' o 'mochila' eso se llama 'adjetivizar'. Si eso no está claro, estamos mal sobretodo en televisión", dijo el conductor de televisión.



Rosángela no tomó para bien esta crítica y se burló de lo dicho por el locutor debido al término "adjetivización". La modelo se tomó el tiempo de buscar en el diccionario la palabra dicha por Carloncho: 'adjetivizar'. Al no encontrarla, se burló de su expareja con un mensaje en Instagram. La chica reality escribió en Instagram: "El mayor placer de una mujer inteligente es fingir ser tonta frente a un sonsín que finge ser inteligente. Nueva palabrita pa ti. Cuando cree que lo sabe todo y no existe esa palabra ADJETIVIZAR. ¡Qué sonsín!".

Federico Salazar apoya a Rosángela Espinoza