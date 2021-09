Federico Salazar cumplió ayer 61 años y dijo que la mejor celebración es ‘estar en familia’ y tener buena salud, luego de que hace unos meses ganara la batalla al coronavirus.

“Cumplo 61 años y me siento muy bien. En estas épocas no se puede hacer nada grande para celebrar, así que voy a almorzar en familia que es lo que más me gusta “, dijo el presentador de ‘Primera Edición’.

En las redes sociales vimos que Verónica Linares te sorprendió al llevar el desayuno al programa y Rebeca Escribens te dedicó un baile de la canción ‘Let’s get loud’ de Jennifer López…

Sí, me sentí muy acogido y en familia. El cariño es auténtico, algo que nace y es espontáneo, estoy sumamente agradecido. Verónica desde que empezó el programa me saludó y Rebeca me hizo un baile.

Recientemente superaste el coronavirus, ¿cómo está de salud?

Ya me recuperé, pero me quedan un par de secuelas. Me siento muy bien, muy entero y estoy esperando que baje un poco el frío para hacer ejercicios en la calle.

(Fotos: José Rojas)

¿Cuáles son sus secuelas?

Tengo problemas para dormir, como insomnio y estoy en tratamiento, todo bajo vigilancia médica. Suponemos que es algo relacionado con las secuelas.

Debe ser muy difícil para ti porque normalmente te levantas muy temprano para conducir la ‘Primera Edición’.

Sí, y se suma al insomnio levantarse temprano. Temprano para mí es a las 3:30 de la mañana, causa problemas, pero ya estoy en tratamiento.

Por cierto, ¿cómo te sorprendió tu esposa Katia Condos por tu cumpleaños?

Cuando llegué del trabajo me saludó, me dio mi regalo y, como les digo, lo mejor para celebrar la vida es estar en familia y todos bien.