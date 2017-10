Federico Salazar hizo esta íntima confesión que sorprendió a todos en pleno noticiero [VIDEO]

El conductor de América Noticias Federico Salazar, hizo una íntima confesión en pleno noticiero matinal a propósito de un informe que trasmitieron minutos antes. Su anécdota ruborizó a más de uno en el estudio.

Resulta que en América Noticias transmitieron una nota sobre el perro del presidente francés que se orinó en plena reunión ministerial. Federico Salazar y Verónica Linares comentaron al respecto como de costumbre.

En medio de las bromas, Gonzalo Nuñez se sumó a la conversación y le preguntó a Federico Salazar si alguna vez le había mordido un perro. Su respuesta dejó con la boca abierta a todos en el set.

"A mí sí me ha mordido (un perro) en la nalga. Me tuvieron que poner 14 inyecciones. No te estoy mintiendo", dijo Federico Salazar.

La más impactada fue Verónica Linares que no podía creer la revelación que había revelado el narrador. Su reacción quedó registrada en video.