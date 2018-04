Federico Salazar: "No veo el programa de Magaly Medina" [VIDEO]

El conductor de ‘América Noticias - Primera edición’, Federico Salazar, comentó que no le molesta que resalten su parecido físico, a través de los memes, con el presidente Martín Vizcarra, pues considera que es un ‘honor’ que el público se acuerde de él.



Se comentó que estabas delicado de salud...

Estuve mal, pero ya estoy un poco recuperado. Tenía faringitis aguda, no tenía voz, estuve en la clínica, no ha pasado del todo, pero al menos ya puedo venir a trabajar.



¿Te molesta que te hagan ‘memes’ por tu parecido con el presidente Martín Vizcarra?

Encantado. Ahorita voy a Palacio de Gobierno para ver si me dejan entrar. No me molesta, al contrario, es un honor y privilegio que la gente se acuerde de uno.



Antes que Perú clasifique para el Mundial hiciste una promesa y la cumpliste... ¿Piensas prometer algo si la selección pasa a la segunda ronda?

Todavía no he pensado en nada, pero tal vez alguien quiera hacer algún desafío conmigo. Todo sea por ayudar a Perú. Y bueno, depende de qué desafío, ¿no? No voy a salir desnudo por la Plaza de Armas, eso por protección de la gente.



Se especula que van a cancelar el programa ‘La purita verdad’ de Magaly Medina por bajo rating...

No veo su programa porque no me alcanza el horario, pero son cosas de un canal ajeno. No he escuchado los rumores, pero les deseo suerte a todos los periodistas y ojalá que tengamos chamba siempre. Nosotros quisiéramos que todo funcione.



¿Ustedes están pendientes del rating de su programa?

No es que todo el día revisemos el rating que hicimos, pero es parte del trabajo saber en qué posición estás en el ranking. Nos va espectacular, estamos contentos con el resultado. (L. Gamarra)

