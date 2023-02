El periodista y conductor Federico Salazar se mostró emocionado tras recibir estrella en paseo de la fama de América Televisión en reconocimiento a sus más de 30 años de trayectoria en la TV.

En este día especial, el compañero de Verónica Linares estuvo acompañado de sus hijas y de su pareja, la actriz Katia Condos, quienes se mostraron emocionados por el homenaje.

“Escuchar hablar sobre uno mismo no es fácil. Les agradezco muchísimo las palabras. Lo que uno hace, el periodismo, nos acerca a la gente de manera que es parte de nuestra tarea, una que nos beneficia porque nos permite que no conozcan un poquito, y a nosotros conocer sus problemas y se hace una relación más familiar” , se le escucha decir a Federico Salazar en la transmisión en vivo realizada por Trome.

Ante las cámaras de “+Espectáculos”, Katia dijo sentirse orgullosa de su pareja. “Orgullosa, ¿Cómo no? La verdad es que se lo merece, lo conocemos hace muchos años y es una persona extraordinaria, sencilla. La personas más buena que hay, se lo merece, tiene estrellita en la frente de parte de todas nosotras” , puntualizó.

Verónica Linares no se quedó atrás y también dedicó unas emotivas palabras a su compañeros de conducción. “Tiene 30 años en América Televisión, este año cumplimos 20 de años juntos, yo me acuerdo al inicio todo mundo me decía: ¿Qué expectativas ahora que trabajarás con Federico? Yo me siento muy agradecida y bendecida con Dios por haberme puesto como compañero a Federico, porque es una persona sencilla, es buena. Imagínate después de 20 años solo tengo palabras de agradecimiento y mucha alegría porque tiene su estrella”, resaltó la periodista.

