Federico Salazar regresó a la conducción de ‘América noticias: Primera edición’, luego de superar el coronavirus y de haber estado diez días internado en una clínica local.

“Estoy muy contento de volver a ser parte del equipo y de reencontrarme con mis amigos. Todos son mis amigos, desde la producción, el switcher, los camarógrafos, Oscar (del Portal), Rebeca (Escribens) y Verónica (Linares)”, sostuvo.

Verónica Linares compartió un video en sus redes sociales donde se le observa muy emocionada por tu regreso y te abraza…

Ella es muy emotiva y muy amiga. Somos compañeros y cómplices. Estuvimos comunicándonos por WhatsApp, pero es muy diferente vernos en persona, yo también me emocioné al verla.

¿El coronavirus te ha dejado secuelas?

Estoy todavía un poco afónico, pero más que secuelas tengo un par de cosas o variables que hay que cuidar, me están medicando para eso. El cansancio sigue, la recuperación de los pulmones no es rápida.

El conductor del noticiero matinal de América Televisión, regresó luego de superar la batalla del COVID-19. Veronica Linares lo recibió con un emotivo mensaje. (Fuente: América TV)

Estuviste en la clínica, ¿fue porque necesitaste oxígeno?

Estuve con oxígeno casi los diez días que estuve en la clínica, no entubado, pero sí con oxígeno porque había que recuperar los pulmones, que fueron afectados. Mi saturación bajó a 94 y felizmente no se fue más abajo.

En algún momento, ¿pensaste lo peor?

Traté de evitar los malos pensamientos porque te puede jugar en contra, tuve siempre la mente positiva respecto a la enfermedad.

Hace unos días recibiste la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus…

Sí, el viernes me vacuné. Mi segunda dosis me toca a principios de julio. La recuperación es lenta y hay que tener paciencia, mi mensaje para todos es que así estén vacunados hay que cuidarse mucho, yo me cuidé bastante e igual me contagié.