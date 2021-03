El periodista Federico Salazar señaló tener sentimientos encontrados, luego que el TAS declarara procedente el reclamo de ‘Alianza Lima’ y anunciará que el equipo blanquiazul regresará a la Liga 1.

Federico, estabas con sentimientos encontrados al anunciar, en ‘América Noticias: Primera edición’, el fallo del TAS sobre Alianza Lima…

Claro que sí. Sentimientos encontrados porque me hubiera gustado que ‘Alianza Lima’ gane en la cancha para estar en ‘Primera división’, pero el ‘TAS’ ha reconocido que el ‘Club Carlos Stein’ estaba mal por no estar regularizado en sus pagos, por lo tanto le correspondía que le quiten dos puntos, que baje y se mantenga ‘Alianza’.

¿Habrías seguido apoyando a la blanquiazul en ‘Segunda división’?

Yo hubiera estado dispuesto a hinchar a ‘Alianza Lima’ en segunda, no tendría problema con eso, pero si el ‘TAS’ ha resuelto que le corresponde mantenerse en ‘primera’, estamos bien. ¡Alianza para toda la vida!.

La noticia ha generado una ola de críticas e incluso dicen que el fallo del ‘TAS’ es una vergüenza para el club…

Todo el mundo tiene derecho a opinar, eso es libertad de expresión. No solo en el fútbol, sino en todos los temas, estoy a favor que se sigan las reglas, entonces, si hay un equipo que no está al día en sus pagos amerita la sanción, porque tenemos que tener equipos formales. Lo que me produce sentimientos encontrados es que me encantaría que mi equipo no tenga que estar resolviendo su estadía en ‘primera’ por un tema de administración de justicia deportiva.

Con los cambios que ha tenido el club y por algunos partidos ya jugados… ¿Crees que el equipo la tendrá difícil?

Es complicado, por supuesto. Además, en la última etapa no estuvo jugando bien y ahora armó su equipo pensando en segunda división. Ahora tendrá que hacer unos ajustes y agarrar ritmo porque no creo que este preparado para la alta competencia en estos momentos.

‘EL TAS SOLO IMPARTE JUSTICIA’

En tanto, el cantante Tommy Portugal también se evidenció emocionado y dijo que se hizo justicia.

“Tengo sentimientos encontrados, por un lado el equipo no dio la talla el año pasado. El club Alianza Lima es grande, pero lamentablemente los jugadores que estuvieron cometieron muchos actos de indisciplina que llevaron a que el equipo no pueda sacar los puntos en la cancha. Por otro lado, la Federación Peruana de Fútbol no estaba haciendo respetar las reglas del campeonato y por eso el TAS falló a favor. ¿Qué me parecen las críticas o burlas de la gente? Muchos reclaman, pero no se acuerdan cuando el TAS falló a favor de Perú y dieron los tres puntos para ir al mundial. El TAS no favorece a nadie, sino solo imparte justicia”, mencionó Portugal.

‘EL RATING NO ERA EL MISMO’

Por su parte, Giulliana Barrios aseguró que el ascenso de Alianza Lima fue ‘legal’, sin embargo, le hubiera gustado ver jugar a su equipo en Segunda División.

“El club decidió guerrearla y volvimos a primera. ¿Si me pone feliz la noticia? Me hubiese alegrado verlos jugar todo el año, callar la boca de todos los que dicen que no lo merecemos ganar los partidos y volver (a primera) con la frente en alto. Sin embargo, el equipo tuvo buenos abogados y el ascenso es legal. Además, el rating no era el mismo sin nosotros… acéptenlo”, sostuvo Barrios.

