Federico Salazar terminó acalambrado tras la cobertura de las Elecciones 2018

Federico Salazar comentó que terminó acalambrado, tras la maratónica jornada electoral que condujo el último domingo, en América Televisión, por más de 13 horas.



“Ha sido una jornada fuerte, yo estuve desde las 6 de la mañana, con más de 13 horas de transmisión y encima con la moda de estar de pie por largos tramos. Le dejé la posta a Sol Carreño, con ‘Cuarto Poder’, pero al llegar a mi casa me dieron unos calambres horribles, creo que estaba un poco deshidratado”, comentó Federico Salazar.



En las redes sociales comentan que la cobertura de América fue muy buena...

Mi papá me dijo que habíamos estado muy bien, y con eso estoy más que satisfecho. Pero ha sido un esfuerzo grande de todos, pues detrás de nosotros hay un equipo técnico enorme.



Además, una vez más has dado el ‘flash electoral’...

Sí, pues, una vez más. Aún recuerdo que participé por primera vez de un proceso electoral en el año 85, en Panamericana, pero como invitado para comentar las incidencias.



Debes ser el más experimentado conductor de la televisión...

Los más antiguos se han jubilado, ja, ja, ja. Pero me complemento bien con Mávila (Huertas) y Véronica (Linares).



Pero hoy (ayer) troleaste en vivo a Natalie Vértiz...

Bueno, en las mañanas siempre estoy fresco y me la puso en bandeja, siempre hay un momento para entretenerse.