Federico Salazar se hizo la vasectomía ‘por si sale un hijo suelto’ [VIDEO y FOTOS]

En entrevista con Gisela Valcárcel para ‘Gisela busca...’, el periodista Federico Salazar reveló que se hizo la vasectomía.

“Sí, me operé. Además, si sale por ahí un hijo suelto...”, dijo entre risas el conductor de ‘América Noticias’.



Al ser consultado sobre si perdonaría una infidelidad, Federico Salazar responde: “Habría que ver, o sea, no hay reglas, tendría que ver la historia, qué pasó, por qué se llegó a eso, de repente hay cosas que perdonarse mutuamente”.



Con más de 21 años de relación, la pareja responderá preguntas de todo tipo: cómo se conocieron, cómo se conquistaron, cuál es el secreto para que la pasión no se acabe.



En la chamba



En plena transmisión en vivo, Rebeca Escribens se puso a bailar el tema 'Esa chica' y yo de Pimpinela. La también actriz decidió compartir un poco de su 'alegría' con Verónica y Federico.



Ninguno de ellos se dejó intimidar. Rebeca Escribens jugó con Federico Salazar y hasta le cogió la corbata. El periodista también se animó a mover su cuerpo a ritmo de la música.



Quien si quedó sorprendida fue Verónica Linares. Rebeca Escribens hizo como si fuera a besar en la boca a la conductora del noticiero, generando así la sorpresa de los televidentes.



"Está loca", dijeron Federico y Verónica luego de ver a la conductora hacer tanto alboroto en el estudio. Las risas del equipo de producción no se hicieron esperar.

Rebeca Escribens le jugó pícara broma a Verónica Linares y Federico Salazar