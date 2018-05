Federico Salazar y Verónica Linares celebran las bodas de plata de ‘Primera edición’ [VIDEO y FOTOS]

Federico Salazar y Verónica Linares festejan hoy los 25 años de ‘Primera edición’ donde se han consolidado como una de las parejas televisivas más importantes de las mañanas.



“Yo llegué aquí reemplazando a Pablo Cateriano y me quedé un ratito nada más (risas), y con Verónica ya tenemos 15 años juntos todas las mañanas, amanecemos juntos”, comenta Federico.

Verónica: Veo a Federico antes que a mi marido en las mañanas, porque él ni se despierta.



Últimamente, el noticiero tiene mucho cuidado con las imágenes, el tratamiento de las noticias, protegen a las víctimas a los menores...

V: Creo que ha sido por un tema tecnológico y de avance.

F: Pero también los estándares han cambiado, la gente antes aceptaba cosas que ahora no. Tenemos la obligación de hablarle a la gente en su lenguaje.

Y se han mantenido líderes en su horario, a pesar de la competencia.

F: Es una pelea minuto a minuto, no es fácil.

Federico, ¿Katia no te dice que dejes las mañanas?

No, ella me dice: ‘Déjame en paz (risas)’, respeta mi trabajo. Sí hemos conversado del tema, porque eso tiene un impacto sobre la salud y la familia, pero nosotros caminamos bien.

V: Mi marido me conoció así y mi hijo también. Mi esposo nunca me ha dicho que deje la mañana, solo que duerma.

¿Se ven con otra pareja televisiva?

V: No sé cómo será. Varias veces le he dicho a Federico ¿cómo será cuando no estemos juntos? Obviamente en algún momento va a suceder, para alegría de nuestros detractores y competidores.

