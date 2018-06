La fiebre por Perú en el mundial Rusia 2018 llegó a todos lados. Incluso entre los conductores de TV que, por estas fechas, usan polos con escudos, las camisetas oficiales de la selección, y hasta ropa de color blanquirrojo.

Ese es el caso de Verónica Linares . La conductora de América Noticias Primera Edición ha salido en varias ocasiones con un look donde sobresale el blanco y el rojo. Incluso, recientemente la periodista pintó sus uñas blanco y rojo hinchando por la selección peruana.

Este miércoles 20 de junio, Verónica Linares decidió vestir de los colores del Perú, un día antes del partido decisivo de Perú vs. Francia. Eso no pasó por alto para Federico Salazar, quien elogió el look de su compañera.

"Ábreme la toma para que muestres este ejemplar de la selección peruana. Rojito, blanquito, rojito. Miren hasta las uñas también. Con su camiseta", dijo Federico Salazar mientras mostraba las prendas de Verónica Linares.

"¿No me estás buliando no?", dijo algo desconfiada Verónica Linares. Federico Salazar la vio con una cara algo extrañado de sus sospechas. "Estás como destacar", le respondió el periodista a su compañera.

"Mira, tú y el israelita son los mejores hinchas del Perú. Son igualitos. Claro él no usa aretes, pero digamos... si yo los viera por atrás, me puedo confundir. Está con su bandera", dijo Federico Salazar desatando la risa de Verónica Linares y equipo de producción.

