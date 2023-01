Rodolfo Carrión, más conocido como ‘Felpudini’, cumple 50 años de carrera artística y lo celebrará con el estreno de “Soy Inocente”, película peruana que trae al reconocido cómico nacional a la pantalla grande.

“Soy Inocente” se estrenará el jueves 19 de enero en todas las salas de cine a nivel nacional, abriendo la temporada de estrenos nacionales del 2023.

A sus 71 años Rodolfo Carrión hace gala de ese talento tan particular para dar vida a ‘Anacleto’, alias ‘Lagartija’, un botones de hotel que por su personalidad especial hará reír al público con sus peculiares ocurrencias.

Participar en “Soy Inocente” es uno de los proyectos que el actor peruano agradece. “Anacleto es un fisgón, controlador, mala persona, rabiosa, con el hígado en la mano, si fuera yo con las justas lo saludo (ríe), pero había que hacerlo y es una de las cosas más bonitas que he hecho para el cine. Gracias a Julián Zucchi y Yiddá Eslava, yo un día les dije que estoy enamorado de ellos, por su personalidad, por las cosas bonitas que me han dado, por su don de gente, por su capacidad de entrega y de amar al resto”, señaló Rodolfo Carrión sobre su regreso al cine.

‘Felpudini’ habla sobre los infartos que tuvo

Según cuenta el propio actor nacional, él es un superviviente: “la vida supervive porque hay más cosas buenas que malas”.

“Estoy revivido. Les voy a contar algo, yo estuve rodando la película (’Soy Inocente’) en setiembre y en Ica, cuando terminamos me vine para hacerme el chequeo acá (a Lima) y me diagnosticaron: ‘tú corazón está al 20%’. ¡Yo no podía creerlo!”, contó.

“Así que de frente tuvieron que internarme en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor), para ellos mi agradecimiento infinito, veo que están perfectamente organizados. Es una de las pocas instituciones que en el Perú funciona. Gracias porque me atendieron de maravilla y no por ser conocido o por tener una vara, sino porque admiré la mística con que atienden a todos. Eso me dejó conmovido”, añadió.

Dueño de una creatividad infinita y poseedor de un talento como pocos, Rodolfo Carrión vuelve a la pantalla grande para celebrar la vida y sus 50 años de trayectoria.

La película “Soy Inocente” también cuenta con actuaciones de Edgar Vivar, Pablo Ruiz, Yarlo Ruiz, Yiddá Eslava, Patricia Portocarrero, Mariella Zanetti, Pietro Sibille, entre otros. Bajo la producción de Julián Zucchi y dirigido por Pedro Flores Maldonado.

VIDEO RECOMENDADO

Susy Díaz se sintió emocionada luego de que el canal internacional 'History Channel' la confundiera con Sarita Colonia: Es un orgullo que me hayan confundido como Sarita Colonia, para mí es un honor”. Según la exvedette, la popular santa le hizo el milagro para que sus inquilinos de La Molina le paguen lo que le deben. Además comentó que planea volver postular al congreso y que el próximo año se estrena su película en la se narrará su etapa en la política. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR