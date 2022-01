El destacado actor cómico Rodolfo Carrión, ‘Felpudini’, comentó que ya se encuentra con sus tres dosis de la vacuna y espera regresar pronto a la televisión, pues extraña mucho poder interactuar con sus compañeros y hacer reír al público.

“Tengo las tres dosis de la vacuna, hasta ahora no me ha dado coronavirus porque me he cuidado mucho y estoy en el partidor para que me den ‘luz verde’ y volver a la televisión. Espero que las autoridades autoricen que los ‘maduritos’ volvamos a trabajar, extraño mucho a los compañeros y poder hacer reír a la gente”, dijo Rodolfo Carrión ‘Felpudini’.

¿Este tiempo sin estar en pantalla ha sido complicado?

Al principio lo tomé como un descanso, pero se alargó demasiado. Soy un lector compulsivo y tengo muchos libros que he devorado en este tiempo de pandemia. Además, he estado entretenido con mis engreídas (sus perras), a las que sacó al parque. Es un tiempo muy complicado el que nos toca vivir pero hay que tener buen ánimo, yo espero que esto mejore y volver pronto a un programa.

RECIBIÓ HOMENAJE DE LA CHOLA CHABUCA

Hace unos meses, Rodolfo Jaime Carrión Velarde, conocido en el mundo de la comicidad como ‘Felpudini’, sorprendió al reaparecer en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’, luego de haber trabajado junto a Jorge Benavides en los últimos años.

El maestro ‘Felpudini’, como lo llamó la ‘Chola Chabuca’, recibió un homenaje por su larga carrera artística de parte del programa humorístico de América TV.

Como se recuerda, el popular ‘Felpudini’ integraba el elenco de ‘El wasap de JB’, hasta la llegada de la pandemia. Al pertenecer al grupo de población vulnerable, el cómico no regresó al programa, a diferencia de sus compañeros; por lo que su reaparición en América TV causó asombro.

VIVIÓ TERREMOTO DEL 70

El recordado Felpudini relató en una entrevista para el dominical “Día D” cómo el terremoto de 1970, que arrasó con Huaraz, marcó su vida y su destino para siempre. “Estaba duchándome, comenzaron a reventarse las losetas y salí corriendo”, cuenta el ‘flaco’ Carrión. “Estuve desnudo cerca de 3 horas sin darme cuenta, porque la tierra se me pegó”, agrega.

Sin embargo, pese a todo, sintió la obligación a ayudar a las personas atrapadas entre los escombros. “Tuvimos que escarbar, a buscar gente porque se escucha el sonido [de las personas pidiendo ayuda]” cuenta el cómico que entonces tenía 19 años de edad. Tras el trágico suceso decidió migrar a la capital y empezar su carrera en la actuación.

Rodolfo Carrión debutó en 1972 con una obra de tesis, dirigida por Ernesto Ráez Mendiola, uno de los mejores maestros teatristas del Perú, fallecido el 11 de marzo pasado. Desde entonces, su presencia en los teatros de Lima sería cada más continuo.

En 1978, cuenta Felpudini, Carlos Oneto lo llevó a trabajar a Panamericana Televisión y es así que debuta en la pantalla en “Risas y Salsas”, el programa cómico por excelencia del país. Allí compartiría roles con Adolfo Chuiman, Román el ‘Ronco’ Gámez, Camucha Negrete, Aurora Aranda, Pedro el ‘Chino’ Yuffra, Guillermo Rossini, Mabel Duclós, Analí Cabrera; entro otras muchas estrellas nacionales.