El actor cómico Rodolfo Carrión, más conocido como ‘Felpudini’, contó que se encuentra entusiasmado con el pronto estreno de la película ‘Soy inocente’, que es producida por los actores Yidaá Eslava y Julián Zucchi, y donde participa con un corto pero divertido personaje.

“Me ha encantado volver al cine y poder trabajar con Yidaá y Julián, son unos tipos espectaculares, muy profesionales. En la película soy un botones que mete en líos a todo el mundo, es muy divertido. Se parece un poco al ‘Felpudini’ de ‘El Jefecito’. Aquí he compartido roles con Mariella Zanetti, Edgar Vivar y el cantante Pablito Ruíz”, señaló Rodolfo Carrión.

El actor recordó que anteriormente ha participado en películas como Asu mare, La peor de mis bodas, entre otras.

“Gracias a Dios siempre se acuerdan de mí y me convocan para algunas películas, creo que he hecho algunas cosas buenas en mi carrera, ja, ja, ja. Hoy en día hay mucho trabajo para los actores y las producciones tienen mucho nivel”, indicó Rodolfo Carrión.

Además, cuenta que está tranquilo sin trabajar en la televisión, pues se ha dedicado a la docencia junto a su amigo de la toda la vida, Efraín Aguilar.

“Estoy trabajando junto a Efraín Aguilar en sus talleres de teatro y me encanta porque me gusta formar nuevos actores, poder compartirles mis experiencias. Ya son varias las promociones de actores que están saliendo y con muy buen resultado”, dijo Felpudini.

Respecto a la posibilidad de volver a trabajar junto a Jorge Benavides en ‘JB en ATV’, Rodolfo, señala que desde que salió debido a la pandemia, nadie lo ha llamado para volver; pero siempre estaría feliz de regresar.

“Desde que salí del elenco por la pandemia debido a mi edad, pues no he regresado. Sin embargo, mucha gente me pregunta en la calle ¿cuándo vuelvo al programa?... y bueno, espero que pueda darse en algún momento. He trabajado con Jorge (Benavides) y mis compañeros por varios años y volver sería como regresar a casa”, indicó Felpudini.

Finalmente, acotó que muchos lo ven en la calle y le piden que repita la frase ‘No te lo puedo creer’, del personaje de ‘Robin’, que solía hacer junto a Jorge Benavides.

“ La gente me recuerda mucho por la frase ‘No te lo puedo creer’ y me lo piden en la calle. Creo que la caracterización de ‘Robin’ es muy celebrada y yo siempre me divierto haciendo reír al público”, indicó.

