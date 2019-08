Fernado Armas se disculpa entre lágrimas por imitación de Gladys Tejeda | VIDEO

Entre lágrimas, el cómico Fernando Armas tuvo que discuparse por la imitación que realizó de la medallista de oro en los Juegos Panamericanos Gladys Tejeda , durante una entrevista realizada para el programa Domingo al Día, de América Televisión.



Visiblemente afectado por la ola de críticas en su contra, Fernando Armas manifestó que nunca tuvo la intención de burlarse ni de denigrar a Gladys Tejeda. Reiteró sus disculpas y afirmó que la quería como 'una hermana', mientras derramaba algunas lágrimas.



Fernando Armas también negó que sea racista y recordó que él también es provinciano y tuvo que trabajar como ambulante cuando llegó a Lima de Chiclayo.

(Video: Domingo al Día /América TV)

"Soy un Chiclayo que ha salido de abajo. Me vine en camión a Lima para trabajar, sin tener a nadie en Lima. He sido ambulante. No me puedo decir racista, si yo sé cómo se sufre", manifestó Fernando Armas.



Pese a sus disculpas no descartó volver a imitar a Gladys Tejeda, claro está, con la autorización de la prestigiosa deportista.

También consideró que entre el público 'hay una doble moral', argumentando que nunca recibió criticas por las imitaciones que realizó del expresidente Alejandro Toledo.



Fernando Armas fue criticado duramente por imitar a Gladys Tejeda, ya que un gran sector de la ciudadanía calificó de grotesca esta acción.