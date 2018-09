Fernanda Kanno se confiesa: ‘Los chicos me tienen miedo’ | ENTREVISTA | FOTOS

Por Fernando 'Vocha' Dávila

La felicidad tiene muchos rostros y cada quien la encuentra en los jirones que elige para transitar. Fernanda Kanno no necesita aferrarse a un hombre para que su corazón estalle de felicidad. Poseedora de una personalidad fuerte, una mujer con grandes retos y que concreta todo lo que se propone. Mañana es ‘Día del Periodista’ y desde hoy le adelantamos su gran abrazo.

Vestida con su atuendo de corredora, siempre tiene una sonrisa que parece ser un sello de su personalidad. La velocidad corre por sus venas, pero no se apura. Su dinamismo pasa por su organización, por el tiempo que le da a cada instante. La periodista Fernanda Kanno no responde preguntas, revela secretos, desnuda su interior. Ella celebra mañana su día, es libre y así se muestra a sus seguidores.

Por el gusto de correr, ¿sacrificas tu billete?

Es mi momento más pobre, pero soy feliz.



¿Tu último día de shopping?

Hace poco fui a ‘Gamarra’, a la tienda de un amigo, y me llevé una oferta: dos jeans por 70 soles y encima eran de moda.



Para la foto, ¿en cuánto estás?

Te lo digo, pero no cuentan las medias, el calzón ni la faja, ja, ja, ja.



Ok, empecemos. ¿El pantalón?

Es un regalo, cien soles.



¿Las zapatillas?

Las compré en la tienda ‘Tizza’ a 35 soles.



¿Tu blusa?

Oferta a 70 soles en ‘Exordio’ de San Borja.



¿Qué extrañas de la televisión?

La gratificación, las utilidades, pero estoy agradecida con lo que me ha pasado.

Siendo tan sencilla, ¿por qué estás soltera?

Los chicos me tienen miedo.



¿Por qué lo dices?

La última vez que conocí a alguien en una fiesta, me dijo para vernos después y acepté...



¿Y qué pasó?

Al día siguiente me escribió: ‘No sabía que eras tan famosa’, me comentó y nunca más supe de él.



¿Eso te deprime?

Si un tipo no tiene huevos para invitarme a salir, no merece salir conmigo.



¿Te molesta cuando te recomiendan a sus ‘causas’?

Viene un amigo y me dice: ‘Mi pata te ha visto varias veces en un restaurante y quiere que te presente con él para salir...’. ¿Sabes qué respondo?



¿Qué?

Es un marica. Me vio tantas veces y no se acercó.

Como enamorada, ¿eres jodida?

Exigente.



Es decir...

No me gusta que mi pareja cometa tanto el mismo error.



¿Otra cosa?

Me molesta que se queje del mismo problema.



Un defecto que no toleres...

El distraído, el que se olvida de las cosas.



¿Y si es tardón?

No, si es que me dice que va a demorar.



¿Se perdona la infidelidad?

Ese tema ni lo discuto.



¿Jonathan Maicelo fue tu pareja?

Un amigo con el que podía tomar un café y hablar de la vida.



¿Nicola Porcella?

Sacaron una foto de un almuerzo donde no estaba él.



¿Pasó algo?

Es otro amigo. Con el único que tuve una relación fue con Laszlo Kovacs.



¿Por qué terminaron?

Teníamos horarios diferentes, estábamos cargados de mucha chamba.



¿Fue fuerte el final?

Solo dijimos: ‘Mejor seamos patas’.



¿Hasta ahora lo son?

Soy ‘pata’ de todos mis ‘ex’.



¿Se puede llevar bien con la anterior pareja?

¿Por qué no? El problema son las novias que no desean que uno sea su amiga.

Si un chico te gusta, ¿cómo mandas una señal?

Contesto el WhatsApp.



¿Otra?

Salimos solos.



¿Quién fue tu último enamorado?

No me acuerdo.



¿A quién le das el título de sonso?

Al idiota que solo habla de mi físico.



¿Cómo le dices ‘no’ a alguien?

Se me han acercado algunos en plan de gileo y no me gustan o sé que tienen novia, entonces les digo: ‘Me caes superbién. Tú elige: ‘Quieres que sea tu amiga o que no seamos nada’.

¿Cuándo vas a ser mamá?

No tengo ganas y tampoco pareja.



Con 35 años, algunos dirán que el tren se te está yendo...

Desde que congelé mis óvulos hace un tiempo, no me presiono.



¿Disfrutas tu soledad?

He aprendido a estar sola, eso no quiere decir que no tenga ganas de hacer ‘cucharita’ en la noche, pero tampoco quiero que la persona se vaya en la mañana.



Cuando llegue el próximo, ¿le cocinarás?

No tengo talento para eso.



¿Limpias?

La señora Maritza lo hace todos los jueves y encima, me prepara la comida.



¿Lavas?

Lo hace la lavadora, yo plancho.



¿Te sientes ‘tía’?

Me tomo una foto y estoy llena de arrugas por más que use cremas.



¿Otra señal?

Antes comía de todo y normal, ahora engordo mucho. Me duelen un poco las rodillas, cuando no quiero levantarme de la cama o me da sueño de día, pienso que antes eso no pasaba.

¿Y por qué participarás en ‘Caminos del Inca’?

Fue el sueño de mi padre, ahora es el mío. Es una carrera emblemática del Perú.



Llegarás a lo más recóndito del país...

El simple hecho de que pasen los autos por una ciudad, significa una fiesta para esos lugares.



¿Vas por el primer lugar?

Así llegue última, seré feliz. La nave lleva mi nombre y mi tipo de sangre está escrito, siento que estoy cumpliendo un sueño.



¿Un reclamo público?

Me faltan dos auspicios para la carrera y alguien está falseando un Facebook con mi nombre, pero ya hice el reclamo. El correcto es el que lleva mi nombre, apellido y check azul. Mi Instagram es

@atokito.



Después de esta ‘catarata’ de confesiones solo queda hacer un reconocimiento a tu sinceridad...

Gracias por esta entrevista, por el gusto de conversar siempre de buena manera.



Se puede coincidir o no, pero siempre arrancan un aplauso las personas que responden con el corazón. Cuando la escritora inglesa Mary Wollstonecraft escribió: “No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”, creo que lo hizo pensando en chicas como Fernanda.