Bettina Oneto se molestó con Fernando Armas por broma en Twitter: "¡Respeta, valora y considera!"

Bettina Oneto se molestó con Fernando Armas, luego que este publicara una foto en su cuenta de Twitter presumiendo una caracterización de Paolo Guerrero y comparándola con la actriz.



“Se supone que soy Guerrero. Yo creo que más parezco a Ojani ‘El huevo’ López o Bettina Oneto”, escribió Fernando Armas en su cuenta de Twitter.



Esto no fue del agrado de Bettina Oneto, quien, incómoda, exigió respeto y no burlarse de una mujer.



“¿Qué pasó? ¿Fernando Armas, necesitas promoción? ¿Se te acabó el ingenio, la creatividad? ¿Tuviste alguna vez? Ganar una sonrisa no es nada fácil, es arte, no burla menos a una mujer. Respeta, valora, considera. Da el ejemplo”, escribió Bettina Oneto.



Además, Bettina Oneto no desperdició la oportunidad de recordar a Fernando Armas que lo ayudó cuando no era famoso y le ofreció subirse al escenario.



“Nunca olvides, para que no te lo recuerden, ¿olvidaste que yo te permitía subir al escenario dándote el chance cuando presentaba mi show en Chiclayo? Yo era la misma, que soy ahora, auténtica, y agradecida, humildad pues, respeto al artista”, respondió Bettina Oneto sin obtener respuesta de Fernando Armas.



Por ahora, la foto de Fernando Armas sigue en su cuenta de Twitter y mientras algunos seguidores indican que el cómico debería pedir disculpas a Bettina Oneto, otros comentan que tan solo es una broma.

