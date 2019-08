Fernando Armas ofreció disculpas a Gladys Tejeda por su imitación: "No podría ser racista"

El humorista Fernando Armas se pronunció sobre las críticas que viene recibiendo, a raíz de la imitación que hizo a la atleta Gladys Tejeda, y además, aprovechó para pedirle disculpas públicas y anunciar que no volverá a imitarla.



Todo esto después que ‘Alerta Contra el Racismo’, entidad del Ministerio de Cultura, reportó que en un programa cómico de radio Armas caracterizó a la deportista ‘de forma grotesca y estereotipada’.



¿Cómo tomas las críticas?

Lo tomo como un aprendizaje, porque uno nunca termina de aprender. Llevo casi 30 años de comediante y nunca he tenido ningún tipo de problema con las imitaciones, pero ahora se han tocado fibras sensibles. Hay personas que se han sentido ofendidas y, si Gladys también se sintió atacada, pido las disculpas del caso.



En redes sociales te han tildado de ‘racista’...

Jamás lo seré. Soy un provinciano y mis rasgos me identifican como un cholo. No podría ser racista cuando llevo mi patria dentro de mi corazón. Además, siempre valoro y admiro el esfuerzo del provinciano como yo, que emerge de su tierra para salir adelante.



¿Volverás a imitar a Gladys?

No, pero espero encontrarme con Gladys en algún momento para pedirle disculpas y su autorización para la imitación.



¿Has tenido la oportunidad de conocerla?

No la conozco personalmente, pero sé de su trayectoria y de todo lo que ha luchado para conseguir sus sueños. Su reciente medalla (en los Juegos Panamericanos 2019) ha sido un regalo para todos los peruanos. Su triunfo me emocionó hasta las lágrimas.