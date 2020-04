El cómico Fernando Armas contó que hoy está cumpliendo 30 años de carrera artística, cuando empezó en ‘Risas y Salsa’, y afirma que se siente agradecido con el público que sigue riendo con sus ocurrencias.

“Estoy cumpliendo 30 años de darle a mi país muchas risas. Vine a Lima un 20 de abril del año 90 para trabajar en ‘Risas y salsa’, y me siento muy agradecido con ‘Trampolín a la fama’, Guillermo Guille y todos mis compañeros de elenco”, comenta Fernando.

Ahora solo queda celebrar en casa en medio de la cuarentena...

Hace 30 años salí de mi Chiclayo a la capital, hoy no puedo ni salir a la esquina. Yo había preparado una celebración a lo grande, pero todos los planes se suspendieron. Es más, ni sabemos cuándo podremos volver a hacer un show para el público.

Sin embargo, estás muy activo en redes sociales con tus transmisiones en vivo...

Quienes tenemos la habilidad de transmitir alegría tenemos que estar en contacto con la gente, ahora mediante los ‘live’ es como una vocación de servicio para que la gente se distraiga. Además, el público me ha dado mucho cariño y es una forma de devolverle su aprecio.

¿Cómo vas a reinventarte para el futuro?

En esa transformación estoy, por ahora ya he tenido dos shows mediante Zoom para cumpleaños y me los han pagado. No es igual que hacer un show presencial, pero me voy adaptando. Estoy viendo propuestas, escuchando y evaluando para poder sobrevivir, pues aún tengo hijos en la universidad.

¿Qué cosas graciosas te han pasado en la cuarentena?

Bueno, ahora ando un poco celoso del control del televisor porque mi esposa lo agarra más que a mí, ja, ja. Además, ahora dicen que el negocio de las pruebas de ADN en nueve meses estará en caída, porque nadie dudará de sus hijos.

¿Qué será lo primero que harás cuando se levante la cuarentena?

Saldré y no regresaré en un mes, nunca había pasado tanto tiempo encerrado.

(Eric Castillo)