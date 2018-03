Martín Chicharra: "A PPK la banda le quedó grande" [VIDEO y FOTOS]

A pocos minutos de juramentar como presidente del Perú, ‘Martín Chicharra’ (Fernando Armas) charló con Trome y reveló que estuvo nervioso a la hora de dar su discurso.



Señor presidente Chicharra, ¿cómo se siente en la Casa de Pizarro?

Siento que esto era para mí, era la primera opción si algo le pasaba a PPK. Él renunció y yo dije esa casa ahora me toca, pero trataré de estar poco tiempo en la Casa de Pizarro porque es una casa ‘embrujada’, sino fíjate: los últimos cuatro presidentes han salido con mala suerte.



Estuvo nervioso a la hora de dirigirse a la nación...

Más nervioso me puso Galarreta, porque me abrazó y dije ahorita me da palmadas y me hace un hueco en la espalda, ja, ja, ja... El mensaje estuvo bueno, porque logré algunos aplausos.



El expresidente PPK dice que se va a quedar en el Perú para ‘asesorarlo’, ¿aceptará?

Será ad honórem, pero yo no creo que deba asesorarme, él debería buscarse un asesor para que lo defienda.



Está pidiendo un pacto, ¿pacto de qué?

Un pacto de caballeros, de madurez, de amistad, o sea, un compacto de todo eso je, je, je.



Le quedó bien la banda presidencial, dicen que se le ve más alto...

Bueno, la banda está hecha a mi medida porque a mi amigo PPK la banda le quedó grande y, por si acaso, yo no me he reunido con Barata, digo nomás.



Usted cumplió 55 años, acaba de estrenarse como abuelo y debuta como presidente del Perú, solo le faltó que, al estilo de Marilyn Monroe, le canten el Happy Birthday...

No tendré a Marilyn, pero tengo a mi Maribel, mi profesora, mi compañera, la primera dama, para qué más y el Happy Birthday me lo cantarán mis paisanos moqueguanos con unos damascos. ¡Viva el Perú! ¡Viva Moquegua! Y ojalá que viva PPK. (C. Chévez)