El imitador Fernando Armas recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y afirmó que ahora se siente más tranquilo para retomar los shows presenciales con el aforo reducido, pero sin bajar guardia. Sin embargo, pide a la población acudir a seguir vacunándose pues es la única manera de poder frenar la pandemia y reactivar todas las actividades económicas.

“Me acabo de poner la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, no me ha afectado en nada y hasta me siento un poco más tranquilo, pero tampoco es momento de bajar la guardia. He acudido a la Costa Verde donde hay una buena atención y todo se hace rápido, en verdad, no entiendo porque hay tanta gente que no va por su segunda dosis, pues es la única manera de estar mucho más protegido contra el virus y que podamos superar la pandemia”, comentó el imitador Fernando Armas.

¿Ahora que tienes las dos dosis empezarás con los shows presenciales o te tomarás un tiempo para volver a los escenarios?

Ahora me siento un poco más tranquilo y ya voy a retomar los shows presenciales. Desde hace mucho tiempo me han llamado para hacer algunas presentaciones, los llamados ´privaditos’ pero nunca he aceptado porque es muy riesgoso, no solo para mí sino para mi familia, y todos debemos de ser responsables. Sin embargo, ahora que los espectáculos se están reactivando creo que es momento de volver a estar con el público y sentir su cariño. He visto que la Chola Chabuca inicia su temporada de circo y otros colegas empiezan con los shows con el aforo reducido.

¿Estás trabajando en un nuevo show?

Siempre estoy realizando nuevas imitaciones en ‘El reventonazo de la chola’ y al público le gusta, pero igual espero estrenar nuevos personajes. He tenido la invitación de Damian Ode para realizar algo especial en su local de Barranco y estamos preparando un show junto a Renzo Schuller y otros artistas que podría estrenarse en agosto. Ahí tienen varios locales de comida y cumplen con todos los protocolos de bioseguridad exigidos.

¿Cómo te va en ‘El reventonazo de la Chola?

Me siento muy cómodo, hay un gran elenco junto a Ernesto Pimentel y Manolo Rojas, y el público nos ha dado su respaldo desde que empezamos siendo líderes del horario. Igual saludamos la competencia, siempre es bienvenida porque nos exige semana a semana y el único beneficiado es el público.