El actor Fernando Armas aseguró que ‘El reventonazo de la chola’ no está copiando la secuencia de ‘JB’ con los cómicos ambulantes, sino que es un espacio para mostrar el nuevo talento y debuta como productor y director de la obra ‘Locas de humor’.

¿Qué tal te va en ‘El reventonazo de la chola’?

Muy bien, estoy contento, ya tengo tres años en el programa y tuve la suerte de encontrar trabajo en plena pandemia. En abril del 2020 me convocan como invitado, al inicio, y ya a fin de año firmé exclusividad. Y estoy muy contento, creo que con Manolo (Rojas), Ernesto (Pimentel), los chicos, Leslie (Moscoso), Claudia (Serpa), Nabito, Cachucha, todos somos una familia.

Es difícil hacer humor...

Yo soy honesto, nosotros somos muy bendecidos porque lo que transmitimos a través del humor es algo que genera salud y, ciertamente, podemos tener nuestros lapsus, deslices, pero nuestra intención no es esa, la de dañar ni de agredir sino de hacer reír. Con ‘El reventonazo de la chola’, bajo la conducción de Ernesto Pimentel y el equipo que conformamos hacemos un equipo fabuloso y la pasamos bien.

La competencia está bastante fuerte después de este reencuentro que hubo entre Jorge Benavides y Carlos Álvarez, incluso les han ganado en el rating.

Yo celebró la unión de talentos. Primero a Carlos y Jorge los admiro y respeto, debería darse siempre (que hagan un programa juntos) porque al final el ganador es el público y más allá de los puntos más o menos, el público siempre gana.

JB lanzó una promoción afirmando que la competencia los está copiando..

Jorge está llevando a su programa cómicos que no deberían llamarse cómicos ambulantes sino cómicos del pueblo, igual ‘El reventonazo’ también está haciendo eso. Entonces, esto se genera en forma positiva porque se abre un campo de acción para encontrar nuevos valores en la comedia, que tal vez no vienen de una escuela, pero tienen la posibilidad de mostrarse.

Es una ventana más para mostrar nuevos talentos.

Hay tanta gente que nos sintoniza en un horario familiar y ver a sus cómicos, que los ven en la plaza Chabuca o en diversas plazas, ahora en la televisión; es bonito.

Entonces, no hay copia.

No creo que se llame copia, digamos que hay mayores oportunidades para hacer reír. No hay copia, eso sí hay que ganar, hay que retarse a uno mismo cada semana, hay que ser mejores, eso es lo que nosotros buscamos siempre.

De otro lado, estás como productor y director de la obra ‘Locas de humor’ que protagonizan Lucy Bacigalupo, Silvia Bardales y Patricia Alquinta.

Así es, estoy como productor y director, pero mucho más como amigo de mis compañeras que vuelven a los escenarios. Con Lucy he trabajado en diversos eventos, pero con Silvia y con Paty nunca hemos hecho algo así en el escenario y esta vez se dio la oportunidad. Ya no son las mismas épocas de antes con respecto a la comicidad, antes tu veías una revista musical, la vedette, el café teatro, ahora se trata de hacer una comedia que hable sobre nuestras vidas, lo que nosotros hemos pasado, lo que vivimos, estos grupos de amigos, de familiares, de promociones que conversan a través de las redes sociales ahora se va a dar aquí entre ellas en esta comedia. Estrenamos este 7 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Ha sido difícil combinar sus personalidades para esta obra.

No, porque ellas se divierten y están con ganas de contar sus propias experiencias y, seguramente, lo vamos a disfrutar. Además, tenemos juegos, karaoke, hay momentos intensos, alegres y también de mucha fibra sensible. Yo me voy a divertir también, por eso he querido entrar en la obra, y me verán como Laura Chozzo.

TE PUEDE INTERESAR: